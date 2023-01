Le Deva super ospiti al GF Vip 2022/ Esibizione con Orietta Berti a fine puntata

Le Deva al Grande Fratello Vip 2022: special guest al fianco di Orietta Berti

Al Grande Fratello Vip 2022 il finale della puntata è solitamente affidato alle esibizioni di Orietta Berti, che ripropone grandi classici del suo repertorio e della musica italiana in generale. Anche nella diretta di questa sera la cantante si prende la scena, ma non sarà da sola: al suo fianco, infatti, arrivano Le Deva. Quartetto musicale tutto al femminile, le Deva tornano al fianco dell’opinionista del reality dopo averla accompagnata al Festival di Sanremo 2021, nella serata delle Cover, sulle note della canzone di Sergio Endrigo Io che amo solo te.

Il gruppo è infatti ospite questa sera del Grande Fratello Vip 2022 e l’esibizione al fianco di Orietta Berti promette magia e grandi emozioni. In studio, infatti, riproporranno proprio la meravigliosa canzone che le portò sul podio della serata delle Cover a Sanremo. Il ritorno in Italia de Le Deva arriva dopo un prestigioso riconoscimento ottenuto all’estero: la vittoria nella categoria Big International Artist del festival “Kenga Magjike”, che vede la partecipazione di tanti artisti provenienti da tutto il mondo in diverse categorie.

Chi sono Le Deva: la storia e la carriera del quartetto

La carriera de Le Deva vanta una lunga serie di prestigiosi riconoscimenti. Il primo importante tassello è il disco d’oro conquistato con il loro primo singolo, L’amore merita. Nel 2017 è uscito il loro primo album, 4, che raccoglie i loro background artistici e le loro singole voci, senza mai sovrapporsi. Negli ultimi anni si è intensificata la propria produzione musicale attraverso la pubblicazione di altri singoli: tra questi L’estate tutto l’anno del 2018, presentato sul palco del Wind Summer Festival in diretta su Canale5.

Shangai e A.I.U.T.O. sono i singoli pubblicati nel 2019, nel 2020 arriva Brillare da sola mentre nel 2021 c’è la partecipazione al Festival di Sanremo al fianco di Orietta Berti nella serata delle Cover. Nel 2022 sono tornate con il nuovo singolo GiuraGiuda, un brano elettro-pop che ha rappresentato una evoluzione nelle sonorità e nello stile del gruppo.











