Orietta Berti e Le Deva “Io che amo solo te” duetto Sanremo 2021/ “Onorate di cantare con lei”

Orietta Berti con Le Deva duettano a Sanremo 2021

Orietta Berti con Le Deva sul palco di Sanremo 2021 nella terza serata delle cover duetti con il brano “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo. La cantante, reduce dalla sua prima performance sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo dopo 29 anni, ha conquistato davvero tutti per il suo look eccentrico e la sua canzone in pieno stile sanremese. Le conchiglie del suo abito sono già un cult e sui social in tantissimi hanno apprezzato la verve dell’artista romagnola che non ha deluso le aspettative. Per la serata dei duetti l’Oriettona nazionale ha deciso di portare con sè sul palco il gruppo de Le Deva, il quartetto femminile composto da Laura Bono, Verdiana Zangaro, Greta Manuzi e Roberta Pompa.

Una grande emozione per queste quattro ragazze come racconta proprio Laura Bono, ex vincitrice di Sanremo Giovani nel 2005: “torno a Sanremo dopo 15 anni in un ruolo completamente diverso: non più da sola ma insieme alle mie compagne di avventura e ospite di un’artista leggendaria come Orietta Berti. Nonostante non saremo in gara e non ci sarà il pubblico davanti a noi, salire su quel palco ed esibirsi davanti a milioni di telespettatori sarà un’emozione grandissima”.

Le Deva a Sanremo 2021: “Siamo onorate di fare questo importante passo con lei”

Orietta Berti e Le Deva tra le protagoniste della serata delle cover duetti di Sanremo 2021 con il brano senza tempo “Io che amo solo te”. Si tratta di un ritorno per alcune delle componenti dell’unico gruppo al femminile della musica italiana. “Questo sarà il mio Sanremo da maggiorenne, perché quando ho partecipato nel 2003 non avevo neanche 18 anni – ha commentato Verdiana Zangaro che ha precisato – “ho sempre sognato di poter tornare al Festival con una consapevolezza diversa, e viverlo da ospite e con altre persone, nonché amiche, al mio fianco sarà un modo per farsi forza a vicenda portando sul palco l’idea dell’unione fra donne di generazioni diverse, capaci di fare rete tra di loro”.

Anche Greta Manuzi è al settimo cielo: “seguo Sanremo fin da piccola a casa ho tantissime cassette con le registrazioni dei Festival e pensare di poter essere anch’io finalmente lì, per la prima volta, è un’emozione indescrivibile”. Anche Roberta Pompa non nasconde l’entusiasmo: “arrivare a cantare su quel palco è un sogno che si realizza, per me, mi viene quasi da darmi una pacca sulla spalla e dirmi che sono stata brava, nonostante i momenti di sconforto, a crederci sempre e non mollare mai”. Infine parlando della regina Orietta Berti hanno dichiarato: “è una orieartista ma anche una grande donna, è riuscita a conservarsi intatta nel tempo. Siamo onorate di fare questo importante passo insieme a lei e speriamo di riuscire anche noi a conservarci nel tempo con la sua autenticità, umana e professionale”.



