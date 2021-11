Le Endrigo, “A far l’amore comincia tu” a X Factor 2021/ Omaggio a Raffaella Carrà convincente?

Le Endrigo convinceranno i giudici di X Factor 2021 con la canzone di Raffaella Carrà?

Le Endrigo saranno chiamati nel secondo live di X Factor 2021 oggi, 4 novembre, a una dura prova. Il gruppo del roster di Emma Marrone dovrà interpretare un brano storico della musica italiana, “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà. Già l’idea di vedere un gruppo raccontare il brano di una solista non è cosa facile da immaginare, pensiamo poi che sarà il momento di vedere protagonisti anche delle seconde voci che andranno a cambiare leggermente il brano. Si tratta di una trovata già vista in passato, di certo il pubblico è curioso anche perché la canzone è molto particolare. Il gruppo avrà il grande onore di potersi confrontare con una leggenda della storia del nostro spettacolo purtroppo scomparsa non molto tempo fa.

Le Endrigo, come sono andati la settimana scorsa a X Factor 2021?

Le Endrigo sono riusciti ad approcciare nella maniera giusta, facendo breccia nel cuore degli spettatori e dei giudici, cosa che non è mai semplice e banale al primo live show di X Factor. Alla prima esibizione della nuova stagione del talent targato Sky, andata in onda giovedì 28 ottobre, i ragazzi hanno nuovamente colpito nel segno, almeno secondo l’opinione circolata sul web subito dopo la loro esibizione. La band originaria di Brescia, è attiva nel percorso di sensibilizzazione sui diritti civili e sull’importanza dell’inclusione, è infatti composta unicamente da uomini nonostante l’articolo “LE” presente nel nome, segno distintivo del loro impegno sociale. Alle fasi iniziali del programma dedicate ai casting hanno convinto in maniera netta i giudici, conquistano passo dopo passo l’accesso ai live. In particolare, la cover del brano “Lamette” di Donatella Rettore ha fortemente colpito Emma, che li ha poi scelti per far parte del suo personalissimo roster dopo gli Home Visit.

La prima esibizione live dei Le Endrigo a X Factor 2021 non ha trovato concordi però i giudici, nonostante un picco di voti e di opinioni positive presenti sui vari canali social. La scelta canora è stata quella di presentare l’inedito “Cose più grandi di te”, trovando un certo disappunto in particolare in Mika; l’artista di origini Libanesi si è detto poco convinto dalla loro performance. Nello specifico, non riesce ancora ad inquadrarli del tutto, trovandoli ancora poco convincenti e privi di una personalità definita. Simile la posizione di Hell Raton, il quale ha commentato la scelta come strategica ma comunque effettivamente vincente. Leggermente più entusiasta Manuel Agnelli, convinto dall’impatto della canzone dal punto di vista del testo. Fortemente convinta invece Emma, contentissima per la bellezza del pezzo e per la sua efficacia. Come già sottolineato, il responso del pubblico di X Factor 2021 per i Le Endrigo è stato decisamente positivo, come si evince dalla tempesta di commenti entusiasti presenti sui vari profili social sia degli artisti che del programma. Anche il numero elevato di voti arrivato in favore della band è un’ulteriore conferma dell’apprezzamento del pubblico.

