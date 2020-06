Le fidèle/ Video, su Rai 3 il film con Matthias Schoenaerts (oggi, 28 giugno)

Le fidèle va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, domenica 28 giugno, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di un film realizzato nel 2017 co-produzione tra Belgio e Francia al quale hanno preso parte tra gli altri le case cinematografiche Savage Film e Stone Angels Wallimage. La regia è stata affidata a Michael R. Roskam, il soggetto e la sceneggiatura sono stati invece firmati da Thomas Bidegain, Noe Debre e lo stesso regista, il montaggio è stato eseguito d Alain Dessauvage e le musiche della colonna sonora sono state composte da Raf Keunen. Nel cast sono presenti Matthias Schoenaerts, Adele Exarchopoulos, Eric De Staercke, Jean-Benoit Ugeux, Nabil Missoumi e Thomas Coumans.

Le fidèle, la trama del film

Ecco la trama de Le fidèle. Bibi è una giovane e affascinante donna di origini belga che arriva da una famiglia benestante particolarmente facoltosa. Nonostante abbia tutto quello che una donna e una persona possa desiderare, la ragazza è costantemente alla ricerca di nuove emozioni e avventure come del resto conferma il fatto di volersi cimentare come pilota nel mondo delle corse. Lei è dotata di indubbio talento ma spesso e volentieri finisce per cacciarsi nei guai. Una sera mentre sta frequentando uno dei locali notturni presenti nella città di Bruxelles si imbatte in un famoso gangster di nome Gigi. È un uomo piuttosto temuto anche perché si ritrova a capo di una delle organizzazioni criminali maggiormente potenti di tutta la città belga. Tuttavia non appena i due incrociano i loro sguardi scatta la passione e l’amore. Così ha inizio una travolgente storia d’amore tra due persone che arrivano da mondi molto differenti ma che sono accomunati dalla voglia di adrenalina e soprattutto di fare sempre nuove avventure.

Tuttavia vivere la loro storia d’amore non è per nulla semplice non solo per le esigenze della famiglia della donna che evidentemente non vede di buon occhio questa relazione ma anche per i tanti guai di natura legale che il boss deve gestire. Insomma i due per poter vivere al meglio il loro straordinario amore devono affrontare momenti difficili e soprattutto essere forti per cercare di trovare la via della felicità che poi rappresenta il vero sale della vita.

