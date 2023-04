Le giubbe rosse del Saskatchewan/ Film western oggi, domenica 2 aprile su Rete 4

Le giubbe rosse del Saskatchewan, film di Rete 4 con Alan Ladd e Shelley Winters

Oggi, domenica 2 aprile, nel tardo pomeriggio su Rete 4 a partire dalle ore 17.00, andrà in onda il film del 1954 dal titolo – Le giubbe rosse del Saskatchewan – titolo originale – Saskatchewan -. Si tratta di una pellicola statunitense di genere western di avventura, prodotto e distribuito da Universal International Pictures. La regia è firmata da Raoul Walsh, mentre è stato Gil Doud ad occuparsi sia del soggetto che della sceneggiatura. Il responsabile per il montaggio è Frank Gross, mentre la fotografia è stata affidata a John F. Seitz. Fanno parte del cast principale gli attori Alan Ladd, Shelley Winters, J. Carrol Niash, Hugh O’Brian, Robert Douglas e Richard Long.

Le musiche della colonna sonora del film sono state composte da Henry Mancini, Hans J. Salter e Joseph Gershenson in collaborazione non accreditata con William Lava, Frank Skinner ed Herman Stein; i costumi di scena sono invece stati confezionati da Bill Thomas, mentre la scenografia è opera di Bernard Herzbrun e Richard H. Riedel. Il film western Le giubbe rosse del Saskatchewan, che prevede una durata complessiva di 87 minuti, è stato giudicato un discreto western di stampo antico, diretto con grande senso dello spettacolo dal veterano Raoul Walsh.

Le giubbe rosse del Saskatchewan, la trama del film

Il protagonista del film western Le giubbe rosse del Saskatchewan, in onda oggi domenica 2 aprile su Rete 4, è Tom O’Rourke che, dopo una lunga assenza al forte, rientra un po’ affranto dagli ultimi eventi che lo hanno coinvolto. Durante il viaggio incontra Grace Markey, una giovane donna sopravvissuta ad un attacco Sioux dove sono rimasti uccisi tutti i passeggeri della carovana con cui viaggiava. La donna viene recuperata e portata in salvo al forte, dove apprende che il comandante, in base agli ordini ricevuti, deve abbandonare il forte e togliere le armi agli indiani Krees. La decisione si rivela poco saggia perché, disarmando i Krees, i bianchi canadesi perdono degli alleati, con il rischio di farne dei nemici.

Nel frattempo, al forte giunge lo sceriffo Smith con l’intenzione di arrestare Grace, accusata di omicidio. Intanto, gli indiani si stanno preparando per sferrare un violento attacco al forte. Messi al corrente di quanto sta succedendo, la guarnigione fugge portando con sé lo sceriffo e Grace. Gli indiani si scagliano contro la colonna per distruggerla, ma Tom, con l’aiuto della sua vecchia guida, riesce a resistere e mettere in salvo il forte. Una volta a destinazione, Tom viene arrestato per aver trasgredito agli ordini. Intanto, il comandante uscito dal forte cerca di trattare con i Sioux, ma viene assalito. Quando Tom lo viene a sapere, riesce ad uscire dal carcere e, con l’aiuto dei Krees, corre in soccorso del comandante e dei canadesi, mettendo in fuga i Sioux. Alla fine, Tom sposa Grace, che riesce a dimostrare di essere innocente.











