Le giubbe rosse del Saskatchewan, diretto da Raoul Walsh

Giovedì 31 ottobre 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 17:00, il film western del 1954 dal titolo Le giubbe rosse del Saskatchewan. La pellicola è diretta dal regista Raoul Walsh, uno dei membri dell’organizzazione AMPAS creatrice del Premio Oscar e film maker che aveva esordito sul grande schermo nel 1914 in The Life of General Villa. Il protagonista è interpretato dall’attore statunitense Alan Ladd, diventato famoso negli anni ’40 in coppia con Veronica Lake in progetti cinematografici di genere noir come La chiave di vetro (1942) e La dalia azzurra (1946).

Al suo fianco l’attrice Shelley Winters, vincitrice del Premio Oscar per la sua interpretazione ne Il diario di Anna Frank. Nel cast del film Le giubbe rosse del Saskatchewan anche J. Carrol Naish, Hugh O’Brian, Robert Douglas, George J. Lewis, Richard Long, Jay Silverheels e Antonio Moreno.

La trama del film Le giubbe rosse del Saskatchewan: battaglia tra tribù di pellerossa

Le giubbe rosse del Saskatchewan racconta la storia dell’affascinante Tom O’Rourke che, dopo aver trascorso gli ultimi anni superando molteplici disavventure, sta finalmente tornando al forte. Lungo il tragitto incontra per caso la bella Grace Markey, l’unica sopravvissuta ad un terribile attacco di una tribù di pellerossa alla carovana che la trasportava.

Tom decide di condurla con sé al forte, ma arrivati sul posto scoprono che il comandante ha ricevuto l’ordine di disarmare la tribù dei Krees, che fino a quel momento è stata loro alleata.

Intanto al forte fa il suo arrivo lo sceriffo Smith, pronto ad imprigionare Grace con l’accusa di omicidio. La situazione, però, si stravolge quando i Sioux decidono di attaccare la struttura, così Grace e lo sceriffo vengono messi in salvo dalla guarnigione.

Per fortuna Tom, grazie alle sue abilità e ad alcune vecchie conoscenze, riesce a proteggere il forte, mentre il comandante esce allo scoperto nel tentativo di trovare un accordo con gli indiani.

Questa mossa, però, non porta i risultati sperati e l’uomo viene aggredito dagli indiani. Sarà Tom, grazie al supporto dei Krees, a riuscire finalmente a cacciare i Sioux e a riportare la pace.

Anche Grace riuscirà a dimostrare la sua innocenza, e i due convoleranno felicemente a giuste nozze.

