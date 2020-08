“Le Iene per Nadia Toffa”/ Video streaming Mediaset: ricordo ad un anno dalla morte

A un anno dalla sua scomparsa, Nadia Toffa “torna” a Le Iene. Nello speciale di oggi, giovedì 13 agosto 2020, su Italia 1 andrà in onda il ricordo di chi ha lavorato con la giornalista, ma verranno trasmesse anche le sue prime apparizioni in tv, oltre ad alcuni dei più importanti servizi. Ricordiamo quelli sull’Ilva di Taranto, il suo impegno per la città, ma anche l’inchiesta sulla “terra dei fuochi”. Tanti i momenti toccanti, come la dedica di Lorenzo Jovanotti durante un suo concerto, ma soprattutto la reunion di 100 iene in studio per lei. La puntata speciale “Le Iene per Nadia” che il programma ha scelto di dedicare alla sua giornalista si aprirà con le parole di Davide Parenti, che l’ha voluta prima come inviata e poi come conduttrice. «A un anno di distanza stiamo per farvi vedere qualcosa per cui non siamo assolutamente attrezzati, perché in questo speciale dedicato a Nadia parleranno tutte le persone che hanno lavorato con lei, che normalmente stanno dietro la telecamera non sanno stanno qui, dove sono seduto io e dove non sappiamo stare, ossia davanti… Questa cosa che ci costa moltissimo, come vedrete, la facciamo solo per lei». Il ricordo sarà inevitabilmente commovente, ma anche divertente, perché Nadia Toffa era così, toccava tutte le corde.

NADIA TOFFA, UN ANNO DOPO LA MORTE: SPECIALE LE IENE

La puntata speciale “Le Iene per Nadia” è stata realizzata da Davide Parenti e Max Ferrigno, collega ed ex fidanzato della giornalista. Sarà un omaggio ricco di contenuti inediti, interviste e racconti con i quali ripercorrere la vita lavorativa di Nadia Toffa. Il primo servizio, la prima conduzione, le prime apparizioni televisive e le ultime, i momenti di gioia e le testimonianze di chi ha vissuto da vicino la sua battaglia con la malattia, il cancro. Ci sarà spazio anche per estratti dei servizi che hanno fatto più clamore. Gli autori del programma, ma anche gli addetti ai lavori che hanno lavorato con lei, ricorderanno cosa accadeva dietro le quinte, fino ad arrivare alla puntata del 1° ottobre 2019, quando “Le Iene Show” andò in onda dopo la sua scomparsa con la reunion per lei e il ricordo commosso di Alessia Marcuzzi. «Alessia prima del suo discorso di apertura di questa prima puntata era davvero emozionata, si sentiva addosso una responsabilità molto grossa perché non voleva rappresentare il dolore di tutti», commenta Max Ferrigno, che organizzò con Davide Parenti quella reunion. «Abbiamo pensato a lungo come ripartire senza Nadia ma, con un po’ di fortuna abbiamo fatto una prima puntata molto bella». Di magico ci fu anche latro per lui: «Sono venute persone che Nadia non l’avevano mai nemmeno incrociata ma hanno capito che senza di loro, senza le loro conduzioni, senza i loro servizi, senza la loro storia, Nadia non sarebbe diventata quello che è stata».

NADIA TOFFA, L’ULTIMA PUNTATA “NON POTEVA MUOVERSI…”

Il regista Antonio Monti ricordando la reunion de Le Iene per Nadia Toffa rivela che non ci fu nulla di provato prima. «Si voleva lasciare l’emozione e la spontaneità del momento per cui abbiamo lasciato che il flusso delle persone entrasse in studio». Come nessuno sapeva che al suo ritorno dopo il malore e l’intervento avrebbe parlato in diretta tv della sua battaglia contro il cancro. «Quel momento era talmente inaspettato che ricordo che Matteo e Nicola erano completamente di profilo, proiettati verso Nadia, ignari di quanto lei stesse per raccontare», ricorda il regista della trasmissione. E ci fu poi l’ultima puntata che riuscì a condurre, quella del 5 maggio 2019, l’ultima volta in cui molti l’hanno vista. «Lei normalmente entrava in scena camminando, però non riusciva più a farlo, per cui, con le telecamere spente, l’aiutammo a raggiungere il centro del palco. Partì il balletto e lei era presente, non in grado di muoversi, ma in grado di sorridere», aggiunge Davide Parenti. Anche Antonio Monti ricorda la fatica di Nadia Toffa nelle ultime puntata. «Era sempre più difficile per lei. Si era anche ipotizzato di cominciare la puntata in maniera più tranquilla, tutti seduti al banco, ma lei si è sempre rifiutata, ha sempre voluto fare l’ingresso ballato».

I POST DEI COLLEGHI E LA DIRETTA STREAMING VIDEO

In queste ore di attesa per la puntata speciale “Le Iene per Nadia” tanti messaggi di ricordo della giornalista stanno riempiendo i social. Come quello dei colleghi, a partire da Filippo Roma. «So e sappiamo che sei comunque parte di un unico battito chiamato universo. Lì vorrei ti arrivasse oggi la mia carezza, mentre continuo a custodire gelosamente il tuo sguardo fisso nei miei occhi», ha scritto al termine di un lungo post (clicca qui per visualizzarlo). «Sono sempre stati e saranno sempre solo per te», ha scritto invece Alessia Marcuzzi riferendosi ad una foto in cui ritrae dei fiori. Commovente anche il post su Instagram di Giovanna Palmieri: «13 agosto 2019 h: 7.40. Un messaggio whatsapp da chi ti amava e stimava tanto: “Nadia se n’è andata”. Si ferma tutto, anche il mio respiro. Chiudo gli occhi e ti vedo», comincia così dando seguito a tanti ricordi di vita vissuta insieme. E poi si conclude: «Ti vedo e piango in silenzio. Mi succede sempre. Ti vedo… e mi piace pensare che non te ne sei andata veramente. Oggi un po’ si piange, ma solo un po’. Oggi ti festeggiamo Toffa. Tanto bene, ovunque tu sia». Per seguire in prima serata la puntata speciale basta sintonizzarsi su Italia 1 o in alternativa usufruire di Mediaset Play per la diretta streaming video dell’omaggio.





