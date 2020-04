Le indagini di Hailey Dean eredità mortale/ Su Rai 2 il film con Kellie Martin

Pubblicità

Le indagini di Hailey Dean eredità mortale va in onda su Rai 2 per il pomeriggio di oggi, domenica 19 aprile, a partire dalle ore 14. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2017 dalla casa cinematografica hallmark Channel con la regia di Terry Ingram mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati Curati da Jonathan Greene.

La pellicola è uno dei tanti episodi della omonima serie televisiva con montaggio curato da Jason Pielak mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Hamish Thomson. Nel cast sono presenti Kellie Martin, Giacomo Baessato, Matthew MacCaull, Viv Leacock e Jim Tohrbum.

Le indagini di Hailey Dean eredità mortale, la trama del film

Ecco la trama di Le indagini di Hailey Dean eredità mortale. Hailey ha deciso di lasciare la sua precedente professione di procuratrice per dedicarsi alla professione di psicoterapista. Una nuova professione che nelle sue aspettative dovrebbe permetterle di mettersi alle spalle le tante problematiche nate nel corso di indagini piuttosto complicate che peraltro hanno avuto anche dei convincimenti dal punto di vista personale e sentimentale.

Tuttavia, la sua passione per le indagini e più in generale per le vicende di natura poliziesca, ben presto la porteranno ad occuparsi di altre situazioni molto complicate che riguarderanno alcune persone care. Nello specifico viene incaricata dalla propria amica del cuore di occuparsi dell’esigenza di vendere un’importante tenuta che lei ha ha ricevuto dal proprio padre in eredità.

Tuttavia, quella che sembra essere una semplice pratica di natura immobiliare, si dimostrerà in un mistero di difficile risoluzione. Infatti, nonostante la sua amica solitamente non lasci mai la città senza avvisarla oppure senza lasciarle un’informazione, dopo un viaggio sembra essere scomparsa nel nulla. Siccome le forze dell’ordine non vogliono occuparsi di questa presunta sparizione, lei decide di occuparsi della vicenda in prima persona effettuando delle apposite indagini insospettita da questo atteggiamento alquanto irriconoscibile.

La cosa si farà ulteriormente complicata nel momento in cui si scoprirà che il compagno della sua amica è a sua volta scomparso senza lasciare alcuna traccia. Sembra ormai evidente che ci possa essere un collegamento con la sparizione dell’amica e del suo fidanzato con l’importante lascito che questi aveva ottenuto per l’eredità di famiglia. Inoltre, in maniera apparentemente inspiegabile, un psicoterapista che stava seguendo la sua amica per superare un blocco emotivo è stato avvelenato. Toccherà insomma all’ex procuratrice distrettuale mettere insieme tutti i pezzi di questa vicenda per poter finalmente arrivare alla realtà dei fatti e magari riuscire a salvare la propria amica.



