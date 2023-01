Le indagini di Lolita Lobosco 2/ Anticipazioni 22 gennaio Rai 1: Angelo rivuole Lolita?

Le indagini di Lolita Lobosco 2, anticipazioni Rai 1 terza puntata del 22 gennaio

Nuovo appuntamento con Le indagini di Lolita Lobosco 2, seconda stagione della fiction di Rai 1 tratta dai romanzi di Gabriella Genisi. Nella terza puntata, in onda domenica 22 gennaio, la protagonista interpretata da Luisa Ranieri sarà alle prese con un nuovo caso di omicidio, ma anche da un dubbio sentimentale: pur avendo accettato la decisione di Danilo, dal suo passato è tornato il vecchio amore, Angelo. Come si comporterà? Intanto proseguirà la trama legata alla verità sull’omicidio del padre, e Lolita è molto vicina a scoprire cosa gli è successo.

La terza puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 2 si intitola Viva gli sposi. Secondo le anticipazioni, il vicequestore si trova a dover indagare su una morte drammatica, quella della professoressa di un liceo esclusivo di Bari. Stando ai rilievi sul caso, l’omicidio ha dell’insolito: infatti la donna è stata uccisa durante il banchetto di un matrimonio di una sua collega. Si tratta di un caso molto strano che incuriosisce Lolita, e si troverà a dover esplorare un ambiente familiare e professionale della vittima dove niente è come sembra. E infatti, proprio quando sarà vicina alla soluzione, un ragazzo di quel liceo, dove la professoressa indagava, sparisce improvvisamente.

Nella terza puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 2, Lolita indaga ancora più a fondo sull’omicidio della professoressa e il caso viene rimesso in discussione quando un suo studente sparisce. Questo evento apre una nuova ipotesi investigativa ancora più agghiacciante. Intanto, Lolita sente di essere vicina alla verità legata alla morte di suo padre, mentre c’è un dubbio sentimentale che la tormenta e ne parla con Marietta. Danilo ha preso una decisione difficile che rischia di compromettere il loro rapporto.

Lolita è sicura dei sentimenti che prova per il giovane giornalista, ma teme che la distanza possa gettare tutto in discussione, e infatti tra loro sono nate le prime incomprensioni. L’amica cerca di consolarla come meglio può. In tutto questo, il vecchio amore di Lolita, Angelo, cerca di riavvicinarsi alla donna e di riconquistare la sua fiducia. La domanda è: lei cederà? Per la protagonista, impegnata a risolvere le sue indagini, è un bel dilemma…











