Le indagini di Lolita Lobosco 2/ Anticipazioni e diretta: tutto finito con Danilo?

Le indagini di Lolita Lobosco 2, anticipazioni e diretta quarta puntata

Domenica 29 gennaio, in prima serata, Raiuno trasmette la quarta puntata de “Le indagini di Lolita Lobosco 2” con protagonista indiscussa Luisa Ranieri. Nei panni della poliziotta Lolita Lobosco, l’attrice ha conquistato ulteriormente il pubblico di Raiuno che, domenica scorsa l’ha premiata con ascolti ottimi. La terza puntata della fiction interamente girata a Bari, infatti, è stata seguita da 5.277.000 spettatori pari al 27.7% di share. Ottimi ascolti che sono destinati a migliorare alla luce di ciò che accadrà nella quarta puntata.

Come sempre, anche nell’appuntamento odierno, Lolita si dividerà tra il lavoro e la vita privata. La seconda stagione si è aperta con una grande novità sentimentale per Lolita che ha deciso di tuffarsi nella storia d’amore con Danilo cominciando ufficialmente una convivenza. Un passo importante per la poliziotta che, però, ben presto si ritrova a fare i conti con un’importante crisi sentimentale.

Le indagini di Lolita Lobosco 2: la morte di un prete

Nella quarta puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 2, la poliziotta è alle prese con la morte di un sacerdote, ucciso davanti all’altare. Nel corso delle indagini, Lolita si concentra sulla gestione dei fondi della chiesa fino ad arrivare ad una scoperta terrificante. Nel frattempo, però, Lolita si ritrova a dover affrontare anche diversi problemi personali.

Con Danilo ancora fuori per lavoro, Lolita si concentra sul giovane Domenico che prova ad aiutare per garantirgli un futuro migliore. La poliziotta chiede così ad Angelo di inserirlo in un programma di lavori socialmente utili al fine di aiutarlo a cambiare vita non conoscendo, però, quella che potrebbe essere la reazione del giovane.

Le indagini di Lolita Lobosco 2: la crisi tra Danilo e Lolita

Periodo particolarmente teso e nervoso per Lolita Lobosco, sempre alle prese con le indagini, ma anche con i problemi personali legati soprattutto alla sua storia con Danilo. La convivenza, iniziata nel migliore dei modi e che aveva portato nuove energie alla poliziotta, si sta rivelando un disastro.

Danilo, pur amando Lolita, decide di mettere davanti a tutto e tutti il lavoro da giornalista creando una grande frattura con Lolita. La scelta di Danilo sembrerà mettere un punto definitivo alla relazione, ma sarà davvero così o i due riusciranno a trovare un punto d’incontro e a salvare tutto?

