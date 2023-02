Le indagini di Lolita Lobosco 2, ultima puntata/ Anticipazioni e diretta: la verità..

Le indagini di Lolita Lobosco 2: anticipazioni e diretta ultima puntata 12 febbraio

Domenica 12 febbraio, in prima serata, torna l’imperdibile appuntamento con Le indagini di Lolita Lobosco 2. Dopo il successo ottenuto con le prime puntate, questa sera, i telespettatori potranno assistere all’atto finale della seconda stagione della fiction con Luisa Ranieri e Lunetta Savino. Anche negli ultimi episodi della stagione, Lolita sarà costretta a dividersi tra le indagini e i problemi della propria vita privata. Al centro dell’ultima puntata di Lolita Lobosco 2 ci sarà nuovamente la morte del padre della poliziotta. Dopo aver perso le speranze di scoprire la verità, emergeranno delle novità che porteranno Lolita a riprendere le indagini.

Cosa accadrà, invece, nella vita privata di Lolita? A causa della dedizione di Danilo al lavoro, il rapporto di coppia ha vissuto un momento di crisi. Dopo aver creduto di poter vivere una storia d’amore importante, Lolita ha cominciato a chiedersi se Danilo sia effettivamente l’uomo giusto. Cosa accadrà nell’ultima puntata?

Nel penultimo episodio della seconda stagione della fiction “Le indagini di Lolita Lobosco 2“, la morte di un attore, ucciso sul palcoscenico con delle forbici da sartoria, cattuerà le attenzioni della poliziotta che, insieme alla propria squadra, proverà a scoprire l’assassino. Lolita darà il via ad una serie di indagini volte a scoprire anche il più piccolo indizio, ma per la poliziotta non sarà affatto facile perchè nel mondo degli attori, scoprire la verità appare quasi un’utopia.

Nell’ultimo episodio, invece, Caterina e Lello sono in procinto di dare una svolta alla propria vita di coppia cominciando a pensare al matrimonio. Forte, nel frattempo, ottiene una promozione e ciò permette di ricucire il suo complesso rapporto con Porzia. Lolita, nel frattempo, sarà alle prese con importanti decisioni di cuore, ma anche con le indagini sulla morte del padre che avranno una svolta inaspettata proprio nella parte finale dell’ultima puntata. Lolita riuscirà, finalmente, a scoprire tutta la verità come si augura da quando ha cominciato ad indagare?

