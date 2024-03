Le indagini di Lolita Lobosco 3/ Anticipazioni e diretta 3a puntata 18 marzo 2024: Leon sempre più lontano

Le indagini di Lolita Lobosco 3: anticipazioni e diretta terza puntata 18 marzo 2024

Il successo di Lolita Lobosco continua senza intoppi e oggi, lunedì 18 marzo 2024, Raiuno trasmette la terza puntata della terza stagione che sta appassionando milioni di telespettatori. In quest’appuntamento, Lolita sarà alle prese con un nuovo caso che le causerà enormi problemi sia a lavoro che nella vita privata. Convinta di essere di fronte ad un omicidio e non ad un caso di suicidio come sembra, Lolita si scontra con il collega Forte con il quale le incomprensioni e le discussioni aumentano anche a causa della convivenza sotto lo stesso tetto.

Tuttavia, è il caso a cui sta lavorando che le causa particolare angoscia e preoccupazione al punto che, decisa a trovare la verità a tutti i costi, decide di allontanarsi da Leon. Come reagirà quest’ultimo di fronte alla scelta di Lolita? Il vicequestore riuscirà a trovare la verità rimettendo a posto anche la propria vita privata? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

Le indagini di Lolita Lobosco 3: anticipazioni della puntata Terrarossa

Nella terza puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 3 dal titolo “Terrarossa”, una giovane imprenditrice agricola viene ritrovata senza vita. Giunta sul posto insieme alla propria squadra, si pensa inizialmente ad un suicidio, ma indagando, Lolita diventa sempre più sicura di essere di fronte ad un caso di omicidio camuffato da suicidio. Questa sua convinzione, però, la porta a scontrarsi con Forte che è convinto, invece, che si tratti di un suicidio. I due, inoltre, costretti ad una convivenza forzata, non fanno che discutere e punzecchiarsi.

Lolita, inoltre, vive un momento di angoscia per il caso a cui sta lavorando. A causa del suo stato d’animo, così, decide di allontanarsi da Leon che è costretto ad accettare la sua decisione. Lolita sembra destinata ad affrontare tutto da sola, ma improvvisamente, dal suo passato torna Angelo. Trifone, nel frattempo, prova ad ottenere il perdono di Nunzia.

Come vedere in diretta streaming Le indagini di Lolita Lobosco 3

Indagini, vita privata, misteri e segreti del passato oltre al talento dei protagonisti rendono Le indagini di Lolita Lobosco 3 una delle fiction più apprezzate dal pubblico. Per vedere la terza puntata è sufficiente sintonizzare il televisore su Raiuno, a partire dalle 21.30. In alternativa, grazie a Raiplay, è sempre disponibile la diretta streaming.

