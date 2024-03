Le indagini di Lolita Lobosco 3, 2a puntata/ Diretta e anticipazioni: notizia tragica dal passato

Le indagini di Lolita Lobosco 3: anticipazioni e diretta seconda puntata

Lunedì 11 marzo, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con Le indagini di Lolita Lobosco 3. Luisa Ranieri è tornata ad indossare i panni della bellissima e preparatissima Lolita Lobosco che, oltre ad indagare sui vari casi, si ritrova a dover mettere in ordine anche la propria vita privata. La prima puntata ha sbancato gli ascolti incollando davanti ai teleschermi 5 milioni 191 mila spettatori con il 27,67% di share. Un successo che ha permesso alla fiction di Raiuno di battere senza problemi la concorrenza del Grande Fratello 2024 che sfida anche questa sera.

E' morto Gigio Morra, attore di Un posto al sole/ La dedica della moglie: "Ti amerò per sempre"

Nel corso della seconda puntata, Lolita Lobosco sarà alle prese con un nuovo caso di omicidio. Ad aiutarla nelle indagini sarà Leon con la sua testimonianza. Un gesto che convince così Lolita a concedergli una possibilità uscendo con lui. Quando tutto sembra in ordine, una notizia dal passato sconvolge nuovamente Lolita.

Makari 4, si farà?/ Anticipazioni e rumor sulla quarta stagione della fiction

Le indagini di Lolita Lobosco 3: anticipazioni della puntata Se vuoi morire

Nella seconda puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 3 dal titolo “Se vuoi morire“, Lolita si ritrova costretta da Marietta a partecipare ad un ballo in maschera organizzato da Alfredo Mari e suo marito Salvatore, che durante il ricevimento viene misteriosamente ucciso. Le indagini portano verso diverse piste, ma a dare una svolta a tutto è la testimonianza di Leon che, con il suo fascino, riesce a convincere Lolita ad uscire con lui.

Trifone intanto riesce a convincere Nunzia a fare una vacanza nella splendida Parigi ma il viaggio mette profondamente in crisi il rapporto. Anche tra Antonio e Porzia aumenta la tensione e tra tante brutte notizie, l’unica cosa bella sembra sia l’arrivo anticipato dei figli di Esposito. Per Lolita, inoltre, il momento sereno che sta vivendo, viene messo a dura prova dall’arrivo di una tragica notizia.

COME FINISCE DOC 3 NELLE TUE MANI, IL FUTURO DI GIULIA GIORDANO: CHE SCELTA FARA'?/ Prende il posto di Fanti

Come vedere in diretta streaming Lolita Lobosco 3

La terza stagione di Lolita Lobosco si conferma un grande successo per la Rai che trasmette le nuove puntate, ogni lunedì, in prima serata su Raiuno, al termine del quotidiano appuntamento con Affari Tuoi. Chi, invece, non riesce a seguire la fiction in tv può optare per la diretta streaming sintonizzandosi su Raiplay dove è possibile anche rivedere le puntate già trasmesse.











© RIPRODUZIONE RISERVATA