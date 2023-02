Le indagini di Lolita Lobosco 3 ci sarà?/ Ranieri: “Stiamo lavorando sulla scrittura”

Le indagini di Lolita Lobosco: ci sarà la terza stagione?

Questa sera, domenica 12 febbraio, in prima serata su Rai 1 va in onda l’ultimo appuntamento con la seconda stagione de “Le indagini di Lolita Lobosco”, la fiction con protagonista Luisa Ranieri, ispirata ai romanzi di Gabriella Genisi. La seconda stagione ha conquistato critica e pubblico: la prima puntata è stata vista da 6.070.000 telespettatori con share del 33,47%. A poche ora dal finale di stagione i fan della fiction si chiedono: ci sarà la terza stagione di “Le indagini di Lolita Lobosco”?

La conferma è arrivata direttamente dalla protagonista Luisa Ranieri, che sulle pagine di Repubblica ha detto: “Luca (Zingaretti, ndr.) mi aveva detto di aver trovato una protagonista meravigliosa. I libri stavano lì, poi li ho letti anch’io. “Bello il personaggio”. Mi fa: “Sono andato avanti, ho preso i diritti: non poteva non piacerti”. Siamo produttori nel senso che produciamo le idee. Luca cura la parte creativa. La Rai ha già chiesto la terza stagione, stiamo lavorando sulla scrittura”.

Come finisce la seconda stagione de Le indagini di Lolita Lobosco

Quando andrà in onda “Le indagini di Lolita Lobosco 3”? Al momento è ancora in fase di scrittura e non si sa quando incominceranno le riprese. Ricordiamo che tra la prima e la seconda stagione sono passati due anni. Nell’attesa i fan della fiction possono godersi l’ultima puntata della seconda stagione, in onda domenica 12 febbraio su Rai 1. Stando alle anticipazioni, Lolita si troverà a fare i conti con la fine della sua relazione con Danilo e con il senso di sconfitta per non essere riuscita a scoprire la verità sull’omicidio di suo padre. Il vicequestore di Bari dovrà anche indagare, insieme a Forte ed Esposito, sulla morte di un attore assassinato sul palcoscenico.

Forte verrà promosso, mentre Esposito e Caterina si sposeranno. Lolita sembra aver ritrovato la serenità al fianco di Angelo, ma la verità sulla morte del padre cambierà tutto. Da qui, forse, inizierà anche la terza stagione di “Le indagini di Lolita Lobosco”…











