Le indagini di Lolita Lobosco, anticipazioni 19 e 18 settembre/ Cosa succederà nell’ultima puntata?

Le indagini di Lolita Lobosco, anticipazioni puntata 18 settembre: Lolita rinviene il cadavere di uno chef e…

Stasera andrà in onda in replica un nuovo episodio della serie Le indagini di Lolita Lobosco. Nella puntata in onda questa sera su Raiuno e intitolata Spaghetti all’assassina, Lolita Lobosco si troverà ad indagare sulla morte di un cuoco. È mattina presto quando, richiamata dalle grida allarmate dei passanti, si precipita in strada in vestaglia. Qualcuno deve essersi sentito male nel locale dove si servono i rinomati “Spaghetti all’assassina”. Rinomati per gli altri, ma sconosciuti per lei, che nulla sa delle lunghe liste di prenotazioni che scandiscono gli ingressi al ristorante dove lo chef Geppino Schirone, detto Pap’russ, ha fatto di quella ricetta assai piccante il suo cavallo di battaglia.

Così, in vestaglia e ciabattine, Lolita rinviene il cadavere del cuoco del locale, sicuramente assassinato. Un nuovo caso di omicidio che pare senza colpevoli, e che la priverà della tanto rincorsa esperienza di poter assaggiare la celebre ricetta dalle mani del suo inventore. Una brutta vicenda ruota intorno alla morte di Geppino Schirone, che si rivela essere un personaggio pieno di ombre e di ambiguità. Insomma il tipo di persona che Lolita vorrebbe volentieri dietro le sbarre ma che in questa indagine è in credito con la giustizia.

Anticipazioni Le indagini di Lolita Lobosco, cosa succederà nell’ultima puntata del 19 Settembre?

Il prossimo 19 settembre andrà in onda la quarta e ultima puntata della replica della serie Le indagini di Lolita Lobosco con Luisa Ranieri. Il quarto episodio si intitola Gioco pericoloso. Lolita Lobosco è stata invitata a una rimpatriata con gli ex compagni del liceo. Sebbene non ne abbia alcuna voglia, si sforza di partecipare con Antonio Forte che era il suo compagno di banco all’epoca e oggi lavora al suo fianco in Polizia. Il luogo dell’incontro è sempre lo stesso delle rimpatriate precedenti: la trattoria da Salvatore.

Nel corso della serata, Lolita chiacchiera con Vittorio Lamuraglia, un suo ex compagno, che ritrova particolarmente invecchiato. L’uomo è molto galante verso di lei e ciò fa ingelosire Antonio. Il giorno seguente Lolita viene informata della morte di Vittorio, suo ex compagno di classe. In base alle prime ricostruzioni, pare che l’uomo si sia suicidato dopo aver partecipato ad una festa. Il Pubblico Ministero vuole archiviare il caso ma Lolita insiste per potersi occupare del caso. La donna approfondirà le circostanze del decesso e scoprirà qualcosa di inimmaginabile scoperchiando un vaso di Pandora.











