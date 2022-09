Le indagini di Lolita Lobosco/ Anticipazioni ultima puntata 19 settembre: chi ha ucciso Vittorio? (Replica)

Le indagini di Lolita Lobosco, anticipazioni replica ultima puntata 19 settembre

Le indagini di Lolita Lobosco si concludono stasera, con l’ultima puntata della prima stagione in replica intitolata Gioco pericoloso. Secondo le anticipazioni del 19 settembre, la protagonista si troverà a indagare sulla misteriosa morte di un suo ex compagno di classe, scoprendo ben altri segreti che lo riguardano (e sul caso stesso). Nel dettaglio, la puntata inizierà con Lolita che partecipa, controvoglia, a una rimpatriata tra vecchi compagni di classe. Insieme a lei c’è anche Antonio Forte, suo compagno di banco all’epoca e che oggi lavora al suo fianco in Polizia.

La serata si svolge alla fattoria di Salvatore e si rivela essere non particolarmente interessante, almeno fino a quando Lolita non ritrova Vittorio Lamuraglia, ex compagno del liceo, un uomo galante con cui chiacchiera animatamente, scatenando la gelosia di Antonio. L’indomani, c’è un colpo di scena: Lolita viene informata della morte di Vittorio.

Anticipazioni Le indagini di Lolita Lobosco, ultima puntata in replica: chi ha ucciso Vittorio?

Le anticipazioni sulla puntata di stasera de Le indagini di Lolita Lobosco ci svelano inoltre che da una prima ricostruzione dei fatti si ipotizza che Vittorio Lamuraglia possa essersi suicidato dopo la festa di rimpatriata, gettandosi da un terrapieno. Tuttavia, questa versione non soddisfa affatto Lolita, che intende vederci chiaro sulla vicenda e indagare di persona. Infatti, il bello e intelligente vicequestore sa benissimo che un caso del genere verrà ben presto accantonato e quindi archiviato dal Pubblico Ministero.

Con la sua solita determinazione e testardaggine che ormai la contraddistingue, la protagonista insiste affermando di volersi occupare del caso, quindi andrà alla ricerca della verità sulla morte di Vittorio, scovando un più vasto quanto complesso scenario che non si era affatto aspettata. Denaro, corruzione e morte sono i tre elementi su cui Lolita si troverà a indagare, arrivando a scoprire delle verità sulla vittima che la lasceranno senza parole.











