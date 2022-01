Le indagini di Ruby Herring/ Su Rai 2 il film con Taylor Cole

Le indagini di Ruby Herring, film di Rai 2 diretto da Paul Ziller

Le indagini di Ruby Herring potremo seguirlo oggi, 22 gennaio, alle ore 14:50 su Rai 2. Questo film ha debuttato internazionalmente nell’anno 2019 ed è un film per la tv che appartiene al genere giallo.

Il regista di questo film è Paul Ziller mentre la sceneggiatura è stata curata da Andrea Canning e Lynn Keller. All’interno del cast del film sono presenti diversi attori famosi come Taylor Cole, Stephen Huszar, Shawn Christian, Alyson Walker, Karen Holness e Stellina Rusich. Le musiche del film sono state realizzate dal compositore Graeme Coleman mentre la fotografia è stata curata da Adam Sliwinski.

Le indagini di Ruby Herring, la trama del film: la storia di una famosa reporter

In Le indagini di Ruby Herring la protagonista è una famosa reporter dai capelli rossi e dal carattere speciale. Difatti, questa giornalista svolge con passione il suo lavoro e non si ferma davanti a niente, riuscendo anche a scoprire la verità nei casi più delicati. Tuttavia, questa volta si trova dinanzi a una sfida che può dimostrarsi più difficile del previsto. Difatti, Ruby ha a che fare con un caso di omicidio molto complicato. Gli indizi sembrano scarseggiare e la pista più probabile non sembra essere quella che porta alla realtà.

Ad ogni modo, Ruby potrà contare anche su l’aiuto di un uomo affascinante, un detective della polizia che sembra volerla aiutare con qualsiasi mezzo a disposizione. Grazie a questa speciale connessione, Ruby metterà insieme i pezzi del puzzle e potrà ricostruire la storia intorno a questo e ad altri omicidi.

In pratica, a poco a poco Ruby Herring scopre di essere un vero e proprio talento quando si parla di omicidi oppure crimini efferati commessi da sconosciuti. Grazie a questa specialità, Ruby darà inizio ufficialmente alla sua carriera investigativa di giornalista. Allo stesso tempo, dovrà anche cercare di capire cosa vuole il suo cuore che in alcuni momenti sembra essere sempre più attratto dal bellissimo detective.

