Le linee dell’amore, film diretto da Michael Robison: nel cast direttamente da Grey’s Anatomy c’è…

Sabato 7 settembre, nel pomeriggio di Rai 1, alle ore 17:15, andrà in onda il film romance statunitense Le linee dell’amore, prodotto nel 2022 per Hallmark Channel e diretto da Michael Robison. La trama del film racconta la storia di Katie che cerca di trovare il proprio posto nel mondo e combatte per realizzare i suoi sogni e ci riesce grazie alla forza dell’amore.

Nel cast ricordiamo i protagonisti Jaicy Elliot nei panni di Ella (celebre per il suo ruolo nella serie televisiva Grey’s Anatomy) e Benjamin Hollingsworth nei panni di Derek (famoso per la sua interpretazione nel film Virgin River).

La trama del film Le linee dell’amore: chi ha detto che amore e carriera non vanno d’accordo?

Ne Le linee dell’amore, Ella Richards è una giovane sarta che lavora a chiamata a Brooklyn con il sogno di diventare un importante stilista per donne dalle taglie forti. Malgrado tutto si adagia sul suo lavoro, non avendo le risorse necessarie per poter diventare una stilista affermata. Fino a quando un giorno, mentre aiuta la sua migliore amica Katie in un servizio fotografico per la rivista Look (rivista di moda pera quale Katie lavora come assistente), conosce Derek Colby, figlio del proprietario del magazine.

Tra i due nasce subito una forte intesa ed Ella lo convince a pubblicare sul blog online della rivista anche delle foto di abbigliamento di modelle di taglie extra-large. Dopo il primo lancio e il grande successo ricavato, Elle e Derek decidono di diventare collaboratori e tra loro sboccia anche un legame personale molto forte…