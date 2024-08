Una settimana sorprendente, diretto da Clare Nierderpruem

Sabato 3 agosto 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rai 1, alle ore 17:15, il film sentimentale del 2021 dal titolo Una settimana sorprendente. La pellicola è diretta dalla regista Clare Niederpruem, film maker di numerose pellicole di questo genere, come Once I Was Engaged, Taking The Reins e One December Night, sempre per Hallmark Channel.

Rtl 102.5 Power Hits Estate 2024/ Scaletta e diretta streaming: tutti i cantanti dell’ottava edizione

La protagonista di Una settimana sorprendente è interpretata dall’attrice statunitense JoAnna García Swisher, che ha debuttato sul grande schermo nel 2001 con la commedia American Pie 2. Al suo fianco l’attore irlandese Allen Leech, conosciuto dal pubblico per il personaggio di Tom Branson nella serie televisiva inglese Downton Abbey.

Nel cast anche: Joanne Crawford, Nick Dunning, Stephanie Dufresne, Charlie Maher, Juliette Crosbie, Niall Buggy, Rosemary Henderson, Fiana Toibin, Arthur Riordan, Gary Murphy, Carolyn Donnelly, Joan Sheehy, Brigid Leahy, Gerry Grimes, Aoife Fitzpatrick e Emma Dargan-Reid.

Fedez, come sta dopo il malore, parla la madre Annamaria Berrinzaghi/ “Ecco cos’è successo, ha avuto un..."

La trama del film Una settimana sorprendente: l’amore vince sull’avidità

Una settimana sorprendente racconta la romantica storia che vede come protagonista la bella e intraprendente Lindsey, una ragazza che lavora come agente immobiliare per un’importante e famosa società statunitense.

La donna viene incaricata di raggiungere un affascinante paesino nel cuore dell’Irlanda, dove è presente un antico castello, che è stato messo in vendita.

Gli abitanti del luogo non vedono di buon grado l’intervento della società, pronta a demolire il prima possibile l’edificio per costruire un moderno e innovativo resort di lusso.

Tra le persone disposte a combattere per fermare questo progetto vi è l’affascinante e carismatico Brennan.

Lindsey si rende ben presto conto che l’unico modo per attirare le simpatie degli abitanti del posto, in particolare quelle di Brennan, e portare a termine l’accordo è prendere parte al festival annuale che si tiene in città.

Questo evento prevede una serie di attività tradizionali irlandesi, che conquisteranno il cuore della donna, portandola ad essere sempre più vicina a queste persone, e a vedere sotto una luce diversa Brennan.

Simona Branchetti piange in tv ricordando Carlotta Dessì/ Video “Era un'amica vera”