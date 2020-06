LE MIE NOZZE COUNTRY, CANALE 5/ Nel cast troviamo anche Bea Santos

Pubblicità

La principale protagonista al femminile de Le mie nozze country è l’attrice canadese Bea Santos nata il 10 maggio del 1990. La sua carriera nel mondo della recitazione è iniziata nel 2013 con la partecipazione nel film Antisocial mentre negli anni seguenti ha preso parte ad alcuni cortometraggi di buon successo. Tra i lavori più importanti della sua carriera fino a questo momento ricordiamo soprattutto Surviving Evil, Save Yourself, The Handmaid’s Tale, A Very Country Christmas, Un weekend sulla neve, Rapina a Stoccolma, I misteri di Murdoch e True Detective. La bellissima attrice però non è molto conosciuta nel nostro paese, mentre in patria è amata per aver partecipato a diversi film girati per il piccolo schermo. Sarà molto interessante vedere come il pubblico reagirà di fronte alla giovane e alla sua interpretazione nel film che vedremo in onda oggi.

Info e orario sul film

Le mie nozze country sarà trasmesso da Canale 5 per il pomeriggio di oggi, lunedì 1 giugno, a partire dalle ore 17:10. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2019 in Canada dalla casa cinematografica HQ9 a Very Country Wedding. La regia del film è stata gestita da Justin G. Dyck, il soggetto e la sceneggiatura sono di Keith Cooper, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Jeff Maher mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Pure West. Nel cast di questo film sono presenti Greyston Holt, Bea Santos, Celeste Desjardins, Deana Carter, Jesse Colin, Erica Deutschmann e Greg Vaughn.

Le mie nozze country, la trama del film

Ecco la trama di Le mie nozze country. Un apprezzato cantante di genere country sta ottenendo il successo che avrebbe sempre meritato e sognato. Per lui questo è un periodo anche piuttosto felice dal punto di vista sentimentale in quanto ben presto dovrebbe convolare a nozze con la sua storica fidanzata che lo ha sempre supportato e seguito nelle tante tournée e concerti. Tuttavia, il matrimonio che loro avevano progettato da tempo, deve essere necessariamente rimandato in quanto lo stesso cantante aveva firmato un importante accordo che lo impegna e soprattutto gli impone di dover presenziare ad un’ultima tappa prima di potersi considerare libero. Tuttavia durante questo concerto accade qualcosa che potrebbe stravolgere per sempre la sua carriera e soprattutto la sua vita sentimentale. Infatti, durante alcuni momenti più concitati del concerto, il cantante si rende conto come una giovane e bella fan sta per cadere rovinosamente e pericolosamente. Lui immediatamente si precipita sul posto e la salva.

La vicenda viene ripresa da un telefonino e quindi pubblicata sulla rete e questo farà crescere in maniera incredibile la sua fama anche a livello nazionale. Per lui questo è un momento d’oro anche perché è riuscito a superare quelli che erano i confini territoriali del country ottenendo quella visibilità che aveva sempre sperato. Tuttavia, questo comporterà nuovi impegni in programma con nuove tappe in diverse zone del territorio il che se da un lato fa piacere alla sua attuale fidanzata, dall’altro rappresenta un momento di tensione in quanto sarà necessario ulteriormente rimandare le loro nozze.

Come se non bastasse, la continua presenza della giovane fan che lui ha salvato tra il pubblico praticamente in tutti i suoi concerti viene vista dalle riviste di gossip come un possibile flirt il che renderà ancora più nervosa quella che dovrebbe essere la sua adorata moglie. Insomma, la coppia sarà costretta a fare i conti con la snervante attesa per il loro matrimonio e soprattutto con le sempre più insistenti voci che vedrebbero il cantante alle prese con un flirt con la sua fan salvata.



