Pagelle Amici 2024: i top e flop del quarto serale/ Sarah e Lil Jolie da finale, l’eliminazione é rinviata

Pagelle Amici 2024 quarta puntata del serale non decreta alcuna eliminazione

La quarta puntata del serale di Amici 2024 vede Lil Jolie e Sarah Toscano imporsi come delle preannunciate finaliste nonostante siano nominate al ballottaggio per l’eliminazione.

Ad aprire la sfida a tre squadre della quarta puntata serale di Amici 2024 é Petit, con una performance dinamica sulle note di Sweet Home Chicago. Petit é però il primo eliminato provvisorio alla prima. Da lui ci si aspetterebbero nuovi assi nella manica da giocare. Voto: 6.

AMICI 23 SERALE 2024, 4A PUNTATA/ Eliminato, chi è? Diretta: nessuno ha perso tra Lil Jolie e Sarah, perché?

Il microfono passa a Mida, che si esibisce a prova della cover su “Titi me pregunto” contro Petit ed è proprio lui a imporsi come voce versatile per antonomasia ad Amici 2024, capace di assumere svariate sfumature.

Ed é poi la volta di Marisol Castellanos, che sfida Sofia Cagnetti in un guanto a prova di ballo in improvvisazione e non riesce a vincere la competizione. La scommessa della maestra Alessandra Celentano può dirsi persa ad Amici 2024 a causa delle votazioni dei giudici Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré che premiano Sofia scatenando numerose polemiche. Conquista però il giudice Malgioglio facendosi strada con il suo assolo energico di modern, Hit the road Jack, dove può definirsi “la danza in carne ed ossa” ad Amici 2024. Voto: 8.

Quando sarà annunciato eliminato tra Lil Jolie e Sarah ad Amici 2024?/ Nuova sfida e pronostico: "Slitta a…"

Holden é chiamato a sciogliersi nella cover di canto sulle note di Mediterranea di Irama, ma la ballerina professionista che lo accompagna sul palco, Francesca Tocca, seduce il cantante nell’esibizione a due fino a intiepidirlo. Canta la cover di Se piovesse il tuo nome e sebbene il suo colore di voce calda e sabbiata dia una cifra stilistica personale al brano originale il cantante non riesce a battere la concorrenza della sfidante Sofia Cagnetti. I giudici gli sono avversi questa volta ad Amici 2024. Voto: 7 e mezzo.

Sarah Toscano: esordisce nella seconda tra le tre manche di sfida ad Amici 2024, con una folgorante e iconica performance, sulle note di Training Season. Questa sera mette in luce il suo lato femminile e malizioso. Voto: 7.

Lil Jolie e Sarah, chi è stato eliminato ad Amici 2024?/ Nessuno! Giudizio rimandato da Michele Bravi per…

Sofia Cagnetti debutta al rinnovato serale di Amici 2024 con un assolo teatrale sulle note de La bambola e vince la sfida contro il canto di Holden. Femminile ed elegante, é la nuova Shaila Gatta al talent show. Balla un remix di Sorry, Gimme gimme gimme, e sembra candidarsi per il titolo di nuova velina mora a Striscia la notizia. Voto: 8.

Per la quota guanto di sfida tra i professori in corsa ad Amici 2024 Emanuel Lo e Lorella Cuccarini conquistano il voto tra le pagelle dei Amici 2024 per il quaro serale di Il sussidiario.net, un bel 10, per il Medley ballato sulle note di Michael Jackson e Raffaella Carrà. I due prof più iconici sbaragliano la concorrenza delle altre coppie formate da Raimondo Todaro con Anna Pettinelli in un Medley di Elvis Presley e Tina Turner e il duo egoriferito Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Dustin Taylor: nella performance più rappresentativa sulle note di Earth Song di Michael Jackson sfida la legge della forza di gravità. Le prese dinamiche aprono al volo della partner Elena D’Amario, in un passo a due da finale. Voto: 9.

Martina Giovannini, nella sua performance più rappresentativa ad Amici 2024, oltre a fondersi in duetto con Lil Jolie, stravolge il look con un outfit dal crop top bianco che lascia poco spazio all’immaginazione sul lato A. Canta sulle note di Texas Hold ‘em e sembra ammiccare alla cifra stilistica di Beyoncé. Voto: 7.

Lil Jolie: si esibisce in duetto con Martina Giovannini sulle note di Nessun dolore e il duo di compagne di squadra é una commistione di voci roca-cristallina dal notevole impatto. La sua sfida serale é tutta in salita e di nota in nota é un crescendo di emozioni. Finisce a rischio al ballottaggio provvisorio della terza manche e al ballottaggio definitivo per la decretazione dell’eliminata del quarto serale di Amici 2024 se la gioca contro Sarah Toscano. Splende in un suono dark cupo del suo pop nella canzone, Follia. Voto: 9.

Nessun eliminato al serale di Amici 2024: il finale choc della quarta puntata

Michele Bravi si astiene dalle votazioni dei tre giudici adibiti al serale di Amici 2024, al termine del ballottaggio per la decretazione dell’eliminata, previsto tra Sarah e Lil. L’eliminazione quindi é rimandata di una settimana, con l’invito di Bravi alle giovani, a sfidarsi in una prova ulteriore al fine di poterle giudicare con oggettività. Lil Jolie canterà Cercami e Sarah Toscano invece Per un’ora d’amore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA