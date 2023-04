Amici 22 di Maria De Filippi, Maddalena Svevi e Angelina Mango si confermano al top tra gli highlights del serale

Può dirsi dalle sfide con emozioni al cardiopalmo il sesto serale di Amici 22, di cui si rilevano ancora un volta, i top tra gli highlights del talent show Maddalena Svevi e Angelina Mango.

Quando ormai si fa sempre più vicina la finale, la sesta puntata serale del talent di Maria De Filippi vede il cerchio di talenti, i ballerini e cantanti in corsa per il posto di finalista, stringersi, con una nuova eliminazione. Ma non mancano highlights positivi nella pagella a prima firma di Il sussidiario.net, neanche sul conto dell’eliminato.

Tra i concorrenti che aprono la serata Wax torna a sfoderare la sua roccaforte, ossia la capacità della scrittura creativa, riscrivendo Ti regalerò una rosa di Simone Cristicchi. L’allievo di Arisa, in una dedica alle donne stigmatizza la violenza di genere, emozionando l’occhio pubblico, in particolare il giudice Cristiano Malgioglio. Lo fa con l’aggiunta delle barre scritte di suo pugno al testo della canzone originale in assegnazione della prova, dimostrando che oltre l’autotune – strumento rispetto a cui, tra i detrattori, lo si taccia di essere favorito nella competizione del circuito canto e di cui sempre più spesso é accusato- c’é di più nella sua musica. Voto: 8.

É, poi, la volta di Aaron Cenere, che registra una ripresa dopo il crollo artistico del quinto serale. Il giudice Cristiano Malgioglio porge al giovane delle sentite scuse, per averlo ridotto in lacrime, quando nella puntata serale precedente il primo tacciava l’allievo di essere troppo giovane per cantare l’amore. Ma non é tutto. Il paroliere, facendo eco ad un parere aggregante nel web, riconosce al biondo la capacità di staging, il saper tenere il palco, in particolare nelle esibizioni di canto sulle note di brani in lingua straniera. Particolarmente catchy si fa l’intenzione vocale di Aaron nella cover di Could you be loved di Bob Marley. Voto: 7 e mezzo.

Ben al di là dell’accusa dei detrattori, che la tacciano di essere raccomandata ad Amici 22 per il semplice fatto di essere una figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango, Angelina Mango torna a stupire in positivo e in maniera emozionale. La cantautrice ed allieva di Lorella Cuccarini sorprende con la cover sulle note di Kiss di Prince e, poi, anche sfoderando il potenziale della sua scrittura creativa, nella presentazione del nuovo inedito Ci pensiamo domani. I giudici adibiti alle votazioni rilasciano solo parole d’elogio sulla concorrente e non a caso lei, ora, può dirsi, tra i concorrenti in corsa, la favorita per antonomasia al titolo di concorrente finalista alla finale di Amici 22. Voto: 10 e lode.

Anche Cricca presenta il nuovo inedito, dal titolo Australia, e l’occasione é il ballottaggio che lo vede sfiorare la nomina al rischio eliminazione, schierato proprio contro Angelina Mango. Così come la sua compagna di squadra l’allievo di Lorella Cuccarini il cantante di Riccione sfodera il talento nel suo essere un potenziale concorrente finalista presentando oltre alla sua nuova creatura a prima firma e ispirata alla fiamma incontrata al talent, Isobel Fetiye Kinnear, anche una convincente cover sulle note di Fai rumore. Voto: 9.

Ramon é l’eliminato: le pagelle del sesto serale di Amici

Per il circuito ballo, il top tra gli highlights della puntata di Amici 22 si registra con Maddalena Svevi. Sulle note di The Weekend l’allieva di Emanuel Lo si consacra come la vera nuova Britney Spears di Amici, facendo la differenza in fatto di sensualità nel movimento di danza. Al confronto con la rivale eterna Isobel Fetiye Kinnear é proprio la “gattina”, così come la definirebbe la maestra avversa Alessandra Celentano, ad avere la meglio, su votazioni espresse dai giudici del serale. Voto: 10.

La nemica giurata della Svevi, che come quest’ultima si é aggiudicata un contratto di lavoro con la compagnia Open, Isobel Fetiye Kinnear, risponde riscoprendosi una ballerina dalla spiccata capacità di interpretazione nel ballo. In una prova di danza eseguita sulle note di Che sia benedetta di Fiorella Mannoia, l’australiana si emoziona ed emoziona il giudice e ballerino professionista Giuseppe Giofré, che si sente rappresentato dai passi che raccontano la storia di chi lascia la patria e raggiunge una terra straniera, al di là del peso della lontananza dagli affetti più cari tra le origini e radici. Voto: 7 e mezzo.

Nonostante l’assenza in studio della partner di ballo, la professionista Benedetta Vari, tra i concorrenti ballerini Mattia Zenzola mette a segno delle choreo dai passi iconici, che mandano il popolo del web in tilt, tra le interazioni di consenso più disparate. Le prove particolarmente convincenti sostenute dall’allievo di Raimondo Todaro come la dimostrazione del fatto che il latinista sia un ballerino versatile, capace di mettersi al servizio di altri stili che non siano il suo stile rappresentativo, il latino, sono eseguite dal biondo sulle note di Tutti frutti e Taki Taki. Voto: 8 e mezzo.

Ramon Agnelli delude le aspettative dei fan che avrebbero scommesso in massa sull’eliminazione di Cricca, ai sondaggi web sull’eliminato del sesto serale al ballottaggio che vede il ballerino di danza classica contrapporsi al cantautore. Il giudice Cristiano Malgioglio impugna la critica più dura contro l’allievo e pupillo di Alessandra Celentano, tacciando il giovane di presentarsi con una mancata versatilità, quando é messo alla prova su altri stili che non siano quello della sua categoria, il classico. Un parere che fa eco all’opinione di una larga compagine del web. Tuttavia, l’eliminato di Amici 22 ottiene il contratto di lavoro per una collaborazione con la compagnia di danza, Complexions. Voto: 6 e mezzo.











