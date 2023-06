Pagelle Amici 22 “Rock in Roma, Full out”: Mattia Zenzola trionfa/ Tommy sorprende, Maddalena delude e….

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola apre il live-event Rock in Roma e trionfa ancora

Il live show “Rock in Roma di Amici 22“, condotto dal trio Giulia Stabile, Isobel Fetiye Kinnear e Nicolò De Divitiis, vede trionfare tra le altre performance, Mattia Zenzola, in un bilancio consuntivo con pagelle a prima firma Il sussidiario.net. Rock in Roma- Full out é il concerto-evento di reunion dei talenti cantautori e ballerini uscenti dell’ultima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, Amici 22, timonato dall’ex Amici 22 ballerina Isobel Fetiye Kinnear e l’ex Amici 20 ballerina Giulia Stabile in tandem con l’esperto conduttore tv e radio, Nicolò De Divitiis. La messa in onda dell’evento, in chiaro tv su Italia 1 e in streaming online su Mediaset infinity nella prima serata del 20 giugno 2023, si apre con la performance più convincente ed esplosiva dell’evento, l’opening act eseguito dal vincitore di Amici 22, il ballerino latinista Mattia Zenzola, che non a caso primeggia tra le votazioni nelle pagelle della line up di performer dell’evento.

Mattia Zenzola: é il vincitore assoluto di Amici 22 per presenza scenica e l’elemento che più lo contraddistingue nella categoria di ballo di appartenenza, il latino, ossia l’eleganza. Il ballerino latinista apre il Rock in Roma -evento che riunisce tra gli ex Amici 22 i ballerini e i cantanti della compilation realizzata in seno al talent, Full out, con l’esibizione sulle note di Trumpets. Un assolo dinamico dal punto di vista tecnico, a testimonianza che il latinista é un ballerino versatile, capace di esibirsi in coreografie della macro classe di danza modern con contaminazioni. Voto: 10 e lode.

Angelina Mango: é la seconda ad esibirsi sul palco di Amici 22, Rock in Roma-Full out dopo Mattia, reduce dal debutto a “Napoli Pizza Village”. La cantautrice e seconda classificata nell’ordine di arrivo di Amici 22 regala una live performance del primo singolo lanciato al talent show, Voglia di vivere, imponendosi come la nuova scommessa del cantautorato pop made in Italy. Il brano rappresentativo del “carpe diem” segna un tripudio di cori da stadio da parte dei presenti a Roma e innumerevoli messaggi di consenso tra gli spettatori da remoto, in chiaro tv o in streaming online. Voto: 9.

Wax: il terzo classificato di Amici 22 si impone come il cantautore tra i trapper in voga più innovativo del momento, con un’esibizione del primo singolo lanciato al talent. In barba agli haters che tra le critiche via social tacciano Wax di non essere un vero cantante dal momento che si avvale di ausili come le doppie voci e autotune nei live, l’esecuzione sulle note di una versione rivisitata del brano Turista per sempre vede Wax convincere l’occhio pubblico : tutti cantano la canzone di cui lui é autore, tra i presenti spettatori accorsi al live, e al contempo via social per l’ex Amici é un tripudio di consensi del web. Voto: 8.

Samuele Segreto: il ballerino dalle origini siciliane, per molti appassionati del talent show mancato finalista di Amici 22, torna a rendersi padrone del palco tra i talenti scoperti da Maria De Filippi. Lo fa eseguendo una choreo di modern contaminato , sulle note della hit Mamacita, una performance che infiamma le vibes del Rock in Roma, a suon di applausi per il ballerino. Il voto é una sufficienza piena, in primis per la maestra Alessandra Celentano in una media ponderata tra l’esibizione e la lezione di danza classica eseguita con i ragazzi alla sbarra poco prima, dove lei gli assegnava un’insufficienza. Voto: 6.

Aaron Cenere: l’altro “finalista mancato” di Amici 22 rende infuocate le vibes di Rock in Roma con una performer live del primo singolo lanciato al talent show, Universale. Una middle up tempo intimista, che parla di come nella vita nulla ci appartenga davvero, se non in modo “universale” e manda in visibilio il pubblico presente al live e sintonizzato da casa. La rivincita dell’escluso alla finale di Amici 22 é il tripudio di consensi che ottiene il biondo cantautore. La maestra di ballo presente di Amici 22, Alessandra Celentano, si dice pazza della canzone. Voto: 8 e mezzo.

Maddalena Svevi: la semifinalista di Amici 22 presenta sul palco di Rock in Roma una performance sulle note di Anche fragile, che potrebbe voler presentare il lato più recondito della sexy ballerina all’occhio pubblico. Tuttavia, l’ex di Mattia Zenzola non riesce ad essere sufficientemente convincente. O almeno non per la maestra di danza classica, Alessandra Celentano. La maestra le assegna un 1 e mezzo alla lezione di danza classica improvvisata ad Amici alla sbarra, per poi passare il voto a tre. Un’insufficienza che lascia di sasso la ballerina e i suoi fan. Voto: 5.

Cricca: il cantautore di Rimini dà il via al suo Rock in Roma di Amici 22 con una cover eseguita sulle note di Just the way you are di Bruno Mars. Una performance intimista, che dona dolcezza ai telespettatori e i presenti al live. Tuttavia, c’é chi contesta la scelta artistica di schierare come prima prova un brano di cui lui non é autore. Voto: 6.

Federica Andreani: la cantante che giungeva ad Amici 22 nonostante i mancati studi del canto torna protagonista sul palco, nel mezzo della reunion tra i protagonisti del talent show, con una ballad. Si tratta di uno degli inediti che lei ha lanciato ad Amici, dal titolo Scivola. La live performance é beneficiata dai cori del pubblico presente al live, anche se l’artista non eguaglia il successo dei competitor più competitivi uscenti dal talent nel canto, tra cui in particolare Angelina Mango, che ha appena conseguito l’oro. Voto: 5 e mezzo.

Alessio Cavaliere: il ballerino napoletano torna protagonista sul palco del live dedicato ai talenti di Amici 22, confermando la nomea di “finalista mancato” alla finale del talent show condotto da Maria De Filippi. Esegue un assolo intimista sulle note di Set on Fire, che gli fa ottenere un tripudio di applausi scroscianti da parte dei presenti e una gran moltitudine di consensi via social da parte dei fan per una rivincita assicurata. Voto: 9.

Tommy Dali: l’espulso tra i talenti cantautori uscenti di Amici 22, che subiva l’eliminazione voluta dall’insegnante Rudy Zerbi in quanto indicato tra i principali responsabili del fatto grave e censurato dalla TV di Capodanno 2023, torna a essere parte integrante del talent show di Maria De Filippi. Un ritorno che sorprende tanti, tra gli spettatori accorsi di presenza e coloro che seguono il live da casa. Tommy ritorna in TV e lo fa in duo con NDG, sulle note del nuovo singolo Miss, che strizza l’occhio alle hit dal pop d’oltreoceano. Tuttavia tra i fan c’é chi avrebbe preferito vederlo rompere il ghiaccio con uno dei suoi singoli/inediti in assolo. Voto: 8.

Ramon Agnelli: il ritorno sul palco, tra i rappresentanti del talent show di Amici 22, per lui é in un assolo sulle note di Paquita. Il ballerino classico resta il migliore elemento del talent relativamente al circuito danza, tanto che la maestra Alessandra Celentano gli assegna il ruolo di professionista dimostratore della lezione di danza classica alla sbarra imposta indistintamente a tutti gli allievi, al concerto evento. Tuttavia, il giovane non può dirsi tra i ballerini più amati dall’occhio pubblico del talent, dal momento che non eccelle in carisma e presenza scenica. Voto: 6.

Piccolo G: può dirsi uno dei cantautori più convincenti di Amici 22, in primis dal punto di vista della scrittura musicale, per testi e melodie delle sue canzoni. Nonostante sia stato tra i primi a lasciare il talent al serale di Amici, torna protagonista sul palco lasciando il segno con una canzone che rompe gli schemi, o per meglio dire i vetri dell’Acquario come il titolo del singolo che porta sul palco, dettati da filtri e maschere. Il “piccolo” Giovanni diventa grande. Voto: 9.

Megan Ria: la ballerina può dirsi tra i volti più iconici dei talenti ballerini uscenti di Amici 22. E torna protagonista del palco di Amici, sulle note di una performance della hit Crazy in love di Beyoncé, candidandosi di fatto al ruolo di performer di un tour stellare e al fianco di un artista internazionale. Una performance che sicuramente la candida al ruolo di neo velina mora al tg satirico Striscia la notizia. Voto: 8 e mezzo.

Niveo: il cantautore segna il ritorno sul palco, tra i talenti di Amici 22, con una performance eseguita sulle note di Scarabocchi. Si tratta di un singolo che ha scritto a prima firma e lanciato nel mezzo della competizione che lo ha visto protagonista al talent show. La performance é sufficientemente aggregante tra i consensi dell’occhio pubblico, anche se il brano non può dirsi tra le canzoni di successo presentate al talent show di Maria De Filippi. Voto: 5 e mezzo.

NDG: il cantautore tra i talenti uscenti di Amici 22 rompe il ghiaccio schierando il primo tra i singoli lanciati dai cantautori uscenti di Amici 22 e contenuti nella compilation a cui attinge il titolo il live “Full out”. Si tratta del brano Fuori, tra i più rappresentativi della “Generazione zeta”. Il ritorno sul palco per NDG é un tripudio di applausi tra i presenti a Roma e messaggi di consenso rilasciati dagli utenti spettatori via social. I fan attendono impazienti per lui la prima certificazione di disco d’oro post-Amici. Voto: 8.

Isobel Fetiye Kinnear: oltre a debuttare come conduttrice TV, all’evento targato Amici 22, la ballerina dalle origini australiane si aggiunge alla line up dei performer. Questo, rompendo il ghiaccio con una performance in entrata sul palco, sulle note di Dancing in the Moon light, schierata al fianco del compagno di studio della danza. Gianmarco Pretelli. Una scelta artistica che, unitamente all’operato al timone del live- dove la ballerina palesa di non disporre di padronanza linguistica dell’italiano- non entusiasmano i fan del talent show. Voto: 7.

Gianmarco Petrelli: il ballerino torna protagonista sul palco dei talenti di Amici 22, rompendo il ghiaccio della sua apparizione live a Rock in Roma con un assolo sulle note di Las Vegas. Il giovane sembra volersi candidare al ruolo di ballerino professionista nel corpo di ballo di Amici, per l’edizione Amici 23. Un debutto che di certo si auspicherebbe per lui la maestra che lo ha promosso al talent, Alessandra Celentano. Che lui possa farsi valere nell’impresa? Voto: 7











