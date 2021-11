LE PAGELLE DI IRLANDA DEL NORD ITALIA/ I voti della partita dopo il primo tempo

Arrivati al giro di boa è il momento di dare i primi voti parziali ai protagonisti di Irlanda del Nord-Italia, partita che in teoria dovrebbe spalancarci definitivamente le porte al mondiale del 2022 in Qatar. La prima frazione di gioco si è conclusa sul punteggio di 0-0 con gli azzurri che anche stasera dimostrano di fare molta fatica a trovare la via del gol senza un vero attaccante là davanti, l’assenza di Immobile si sente eccome e Insigne non sembra avere il killer istinct del bomber. Proprio il fantasista del Napoli ha avuto l’occasione più grande al 37′ quando Berardi ha recuperato un pallone perso da Flanagan servendo il numero 10 che invece di buttare giù la porta si incarta e perde l’attimo. I pericoli maggiori per Peacock-Farrell arrivano dalle incursioni di Di Lorenzo che all’8′ spaventa il portiere avversario con un tiro-cross che stava per infilarsi sotto l’incrocio. Gli undici di Baraclough non si sono mai affacciati dalle parti di Donnarumma se non in qualche sporadica occasione. Per adesso potrebbe bastare il pareggio per qualificarci visto che la Svizzera non sta andando oltre lo 0-0 contro la Bulgaria.

LE PAGELLE DI IRLANDA DEL NORD-ITALIA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO ITALIA 5,5 – Agli azzurri manca l’ultimo passaggio per fare la differenza, l’impegno c’è ma bisogna assolutamente fare di più.

MIGLIORE ITALIA: DI LORENZO 6,5 – L’unico a spaventare seriamente Peacock-Farrell, si inserisce spesso e volentieri con i tempi giusti.

PEGGIORE ITALIA: INSIGNE 5,5 – Sciupa nel peggiore dei modi quella che poteva essere la palla dell’1 a 0.

VOTO IRLANDA DEL NORD 6 – Gli uomini di Baraclough per adesso tengono botta, spinti dal pubblico e dalla voglia di fare bella figura.

MIGLIORE IRLANDA DEL NORD: WHYTE 6,5 – Non bisogna concedergli troppi spazi perché in campo aperto è imprendibile, Tonali ne sa qualcosa.

PEGGIORE IRLANDA DEL NORD: FLANAGAN 5 – Perde due palloni sanguinosi che potevano costare molto caro.

