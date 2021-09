Le pagelle di Italia Bulgaria/ I voti della partita: attacco inconcludente

PAGELLE ITALIA BULGARIA: TUTTI I VOTI

L’Italia riparte con un pari in casa contro la Bulgaria, 1-1 nella sfida all’Artemio Franchi di Firenze che chiude una lunghissima serie di vittorie nelle qualificazioni Mondiali ed Europee, da quando Roberto Mancini è arrivato sulla panchina azzurra. Dopo il botta e risposta tra Chiesa e Iliev nel primo tempo, l’Italia ha tenuto costantemente in mano il pallino del gioco nella ripresa ma è rimasta bloccata da una Bulgaria ai limiti del catenaccio, con poche occasioni da gol e l’attacco che è rimasto inconcludente anche dopo le sostituzioni. Italia ora prima nel girone a +4 sulla Svizzera che ha disputato però solo 2 partite contro le 4 azzurre, il prossimo scontro diretto con gli elvetici potrebbe essere già decisivo nella corsa verso il Qatar.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022, CLASSIFICHE/ Diretta gol live: Italia stop

VOTO PARTITA 6 – L’Italia è partita col giusto entusiasmo ma nel secondo tempo il giro palla degli uomini di Mancini si è rivelato lento, con la Bulgaria che non ha fatto nulla per spettacolarizzare la partita.

VOTO ITALIA 6 – Poco per impensierire davvero gli avversari, forse l’eccessiva sicurezza ha giocato un brutto tiro mancino agli uomini di Mancini, che avevano approcciato bene alla sfida.

VOTO BULGARIA 6,5 – Dopo aver colpito al momento giusto per pareggiare la squadra di Petrov ha pensato solo a difendere, ma pareggiare in casa dei campioni d’Europa è sempre importante. Diretta/ Ungheria Inghilterra (risultato finale 0-4): poker di Declan Rice!

I VOTI DELL’ITALIA

DONNARUMMA 6 – Praticamente inoperoso per tutto il match, sul gol subito poteva fare ben poco.

FLORENZI 5,5 – La distrazione sul gol bulgaro si rivela alla fine decisiva, deludente la sua prova sul piano del dinamismo. (dal 19’st TOLOI 6 – Meglio del compagno, avrebbe meritato forse una chance da titolare).

BONUCCI 5,5 – Tanti errori di misura e in appoggio, come centrale gioca forte sulle palle alte ma non è sicuramente l’uomo decisivo che si era visto a Wembley.

ACERBI 5,5 – Iliev sfugge al suo controllo sul gol, per il resto tiene bene la posizione ma resta un po’ avulso dal gioco.

EMERSON PALMIERI 6 – Prova a spingere costantemente sulla sinistra, la squadra però risulta troppo schiacciata sui suoi affondi.

BARELLA 5,5 – Sembra lontano dalla forma più brillante, corre a vuoto per buona parte del match. (dal 19’st CRISTANTE 6 – Prova a portare, invano, forze fresche nell’assalto finale).

JORGINHO 6 – A tratti rallenta un po’ il gioco, ma resta comunque il fulcro imprescindibile del centrocampo di Mancini.

VERRATTI 5,5 – Soprattutto nel finale, complice la stanchezza, sbaglia un’infinità di palloni, imprecisioni che costano all’Italia una mancanza di ritmo evidente.

CHIESA 7 – Splendido gol e prova gagliarda, anche se con qualche aspetto tattico ancora da rivedere.

IMMOBILE 6 – Bello lo scambio sul gol di Chiesa, prova a incidere e si muove tanto, ma la facilità con cui trova il gol con la maglia della Lazio resta un ricordo. (dal 29’st RASPADORI 5,5 – Non porta idee in più, sbatte costantemente sul muro bulgaro).

INSIGNE 5,5 – Manca un’ottima chance nel primo tempo, si rivela “leggerino” tra le strettissime maglie della difesa bulgara. (dal 29’st BERARDI 5,5 – Niente di nuovo sul fronte occidentale).

ALLENATORE ROBERTO MANCINI 5,5 – Alla buona partenza i suoi non fanno seguire un secondo tempo convincente. Mancano idee e freschezza, a inizio stagione è normale ma bisognerebbe trovare soluzioni alternative quando il solito gioco non funziona.

DIRETTA/ Italia Bulgaria (risultato finale 1-1): gli Azzurri non sfondano

I VOTI DELLA BULGARIA

GEORGIEV 7 – Un paio di parate decisive per portare a casa il risultato, soprattutto quella a fine primo tempo su Insigne.

A. HRISTOV 6 – Prova tutta forza e determinazione, osso duro sulla destra.

ANTOV 5,5 – Sul gol azzurro si addormenta un po’, appare un po’ lento e compassato.

P. HRISTOV 5,5 – Anche lui non brilla per tecnica, sale di tono nella ripresa a livello agonistico.

NEDYALKOV 6 – Non va tanto per il sottile, dà le randellate giuste per impedire agli azzurri di passare ai sedici metri.

KOSTADINOV 6 – Match disciplinato soprattutto a chiusura della difesa.

VITANOV 5,5 – Lui dovrebbe orchestrare le ripartenze ma sbaglia parecchi palloni, un po’ in affanno a centrocampo.

YANKOV 6 – Tanti errori di misura ma anche un dinamismo indispensabile per reggere l’urto a livello difensivo.

DESPODOV 7 – Di fatto l’iniziativa che decide le sorti della partita è la sua, lascia piantato Florenzi e regala l’assist che vale il pari contro i campioni d’Europa.

ILIEV 7 – Come Despodov, lui mette direttamente la firma su un pari di prestigio siglando il gol dell’1-1.

YOMOV 5,5 – Poco incisivo offensivamente e non brillante in copertura, si è visto di meglio.

L’ALLENATORE YASEN PETROV 6,5 – I suoi non vanno troppo per il sottile, comunque la Bulgaria è concreta e feroce e riesce a ottenere un punto insperato alla vigilia.

LE PAGELLE DI ITALIA BULGARIA: PARITA’ AL 45′

Nel primo tempo di Italia Bulgaria si è fatto registrare un pari allo stadio Artemio Franchi un po’ a Firenze. Risultato sorprendente considerando che gli Azzurri hanno mantenuto saldamente il controllo del gioco, ma una distrazione nel finale è risultata fatale. Italia in vantaggio al 16′ grazie a una bella combinazione tra Immobile e Federico Chiesa, chiusa con un sinistro al fulmicotone dell’esterno bianconero per l’1-0. L’Italia sembra in controllo ma al 39′ Despodov lascia piantato Florenzi e serve a Iliev il pallone del pari. Nel finale Insigne avrebbe anche la chance per riportare subito avanti l’Italia, ma Georgiev si oppone.

LE PAGELLE DI ITALIA BULGARIA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO ITALIA 6,5 – Gli Azzurri sembrano aver conservato l’entusiasmo degli Europei ma la chance lasciata alla Bulgaria nel finale è una distrazione che a Mancini sicuramente non sarà piaciuta.

MIGLIORE ITALIA: CHIESA 7 – Gol splendido e affondi importanti, si sta confermando l’uomo chiave in fase offensiva della Nazionale di Mancini.

PEGGIORE ITALIA: FLORENZI 5,5 – Resta piantato sull’azione del gol bulgaro, sembra in generale ancora lontano da una forma brillante a inizio stagione.

VOTO BULGARIA 6,5 – Il gioco degli Azzurri ha messo in difficoltà per larghi tratti i bulgari, ma aver chiuso in parità il primo tempo è sicuramente importante.

MIGLIORE BULGARIA: DESPODOV 7 – Sorprende Florenzi, non propriamente il primo arrivato, e il suo affondo è decisivo per permettere ai bulgari di non andare in svantaggio all’intervallo.

PEGGIORE BULGARIA: ANTOV 5,5 – Qualche buco centrale di troppo per la difesa bulgara, è apparso a tratti lento e fuori posizione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA