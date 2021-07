Le pagelle di Juventus Monza/ Trofeo Berlusconi, i voti della partita (primo tempo)

Ed eccoci con le pagelle del primo tempo di Juventus Monza, sfida valevole per il Trofeo Berlusconi in scena all’U-Power Stadium. Prima di addentrarci nei giudizi della partita, coi voti ai migliori e ai peggiori dei primi quarantacinque minuti, ricostruiamo quanto accaduto fin qui. Pronti, via e Szczesny (7) si conferma concentratissimo opponendosi alla botta ravvicinata di Brescianini (6,5). La Juventus di Max Allegri si presenta per la prima volta in attacco con Soulé (6,5), che suggerisce in profondità per Brighenti (5) chiuso provvidenzialmente da Di Gregorio (6,5). La Juventus passa al tredicesimo con una conclusione al bacio di un ispiratissimo Ranoccchia (7). Ancora lui, poco dopo, confeziona la palla del possibile 2-0 a Brighenti che però sciupa. Nel frattempo la Juventus rischia qualcosina su un retropassaggio pericoloso di De Sciglio (5) a Szczesny.

Diretta/ Milan Nizza (risultato live 1-1) tv, video streaming: il gol di Giroud!

VOTO PRIMO TEMPO JUVENTUS 6,5 La formazione di Allegri prende seriamente questa sfida amichevole e scende in campo con la giusta concentrazione. Squadra abbastanza brillante da un punto di vista fisico, è mancata un po’ di concretezza negli ultimi metri. Dopo il bellissimo gol di Ranocchia, Brighenti sciupa il possibile 2-0, di fatto tenendo il Monza in partita.

VOTO MIGLIORE JUVENTUS (PRIMO TEMPO) Ranocchia 7 Buona prova fin qui per il giovane giocatore juventino. Gol davvero notevole, da rivedere al replay per goderlo a pieno. Ma non solo: diverse cavalcate sulla destra per l’esterno di madama, che si conferma cliente difficile per la difesa brianzola.

VOTTO PEGGIORE JUVENTUS (PRIMO TEMPO) De Sciglio 5 Ha fatto un discreto lavoro in fase difensiva, ma con un retropassaggio pericoloso ha complicato la vita a Szczesny, rischiando l’autogol e costringendo il portiere ad una parata non ordinaria.

Diretta/ Monza Juventus (risultato 0-1) streaming video Trofeo Berlusconi: intervallo

VOTO PRIMO TEMPO MONZA 6,5 Sta tenendo testa alla Juventus, pur faticando non poco a creare pericoli dalle parti di Szczesny. La squadra di Stroppa però c’è, ancora in partita con la voglia di tenere in apprensione la retroguardia bianconera.

VOTO MIGLIORE MONZA (PRIMO TEMPO) Brescianini 6,5 Uno dei più pimpanti della formazione brianzola, sfiora il gol ad inizio gara costringendo Szczesny ad una parata non semplice dopo un inserimento fulmineo ed un tiro potente. Per il resto prestazione generosa.

VOTO PEGGIORE MONZA (PRIMO TEMPO) D’Alessandro 5 Viene imbrigliato bene dalla difesa bianconera e fatica a creare scompiglio dalle parti di Szczesny. Non è una serata facile: deve battersi contro una difesa di tutto rispetto.

LEGGI ANCHE:

LE PAGELLE DI MILAN NIZZA/ I voti: bene Romagnoli, soffre Pobega (primo tempo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA