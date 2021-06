Le pagelle Francia Svizzera/ Euro 2020, i voti del primo tempo a Bucarest

LE PAGELLE DI FRANCIA SVIZZERA NEL PRIMO TEMPO

Nel primo tempo di Francia Svizzera è arrivato un risultato a sorpresa visto il vantaggio degli elvetici, che al quarto d’ora sono passati con un colpo di testa di Seferovic, bravo a bruciare sul tempo Lenglet per poi battere Lloris. La Francia ha tenuto in mano il pallino della partita ma la sua manovra è stata abbastanza confusa, una conclusione di Rabiot è andata sull’esterno della rete ma la porta di Sommer non ha corso grandi pericoli. Anzi la Svizzera ha punto in contropiede, con Didier Deschamps che è apparso molto poco soddisfatto della prova dei suoi: probabili cambiamenti dalla panchina, con transalpini che dovranno necessariamente chiedere di più ai loro solisti per riuscire a raddrizzare la partita nella ripresa.

Diretta/ Francia Svizzera (risultato 2-1) video streaming Rai: ribaltone Benzema!

LE PAGELLE DI FRANCIA SVIZZERA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO FRANCIA 5 – I transalpini devono capire che i ritmi compassati della fase a girone dovranno essere messi da parte. Importante cambiare completamente marcia, al di là delle prestazioni individuali.

MIGLIORE FRANCIA: BENZEMA 6 – Partita difficile per tutti i Bleus, ma lui cerca comunque di svariare sul fronte offensivo con grande impegno, per cercare la scossa.

PEGGIORE FRANCIA: LENGLET 5 – Si fa bruciare nettamente sul gol di Seferovic, prestazione finora opaca in cui fatica in maniera evidente a tenere la posizione in campo.

Varriale "Ronaldo? Annus horribilis"/ E Mazzocchi attacca: "Che disonore gufarlo..."

VOTO SVIZZERA 7 – Finora impeccabile la prestazione degli elvetici, Petkovic sfrutta al meglio il gol di vantaggio e i suoi difendono con attenzione, rendendosi anche pericolosi in contropiede.

MIGLIORE SVIZZERA: SEFEROVIC 7 – Il suo è un gol da ariete vero che cambia gli equilibri della partita: spetta ai compagni ora capitalizzare al meglio la sua prodezza.

PEGGIORE SVIZZERA: ELVEDI 6 – Anche lui mette grinta e sostanza, si fa ammonire però soffrendo un po’ le accelerazioni dei francesi, che sono un cliente amarissimo per tutti.

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Croazia Spagna (risultato finale 3-5) video: Furie Rosse ai quarti di finale

© RIPRODUZIONE RISERVATA