LE PAGELLE GALLES DANIMARCA/ Voti partita, Europei 2020: il primo tempo

Galles Danimarca vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-1 e dunque, prima di addentrarci nelle pagelle di questa gara, andiamo a ricostruire brevemente quanto accaduto nel primi ottavo di finale degli Europei. Vantaggio danese grazie al gol di Dolberg al ventisettesimo minuto, dopo una partenza favorevole ala nazionale gallese. Nel primo quarto d’ora la squadra di Page chiude i danese nella propria metà campo, schiacciandoli con un Bale molto ispirato. A sorpresa però Dolberg trova il vantaggio per i suoi e cambia l’inerzia della partita. Dopo il gol infatti è ancora la Danimarca ad insistere e a premere sull’acceleratore, creando non pochi grattacapi alla squadra allenata da Rob Page. Da segnalare i dubbi sul gol siglato dalla Danimarca, risolti poi con il check del VAR che ha portato alla conferma. Il sospettato Braithwaite non era né in posizione di offside né sulla linea di tiro del compagno. Ed ecco di seguito le pagelle del primo tempo.

VOTO GALLES 6,5 Una buona, anzi buonissima, partenza. Poi il gol ha cambiato tutto. Il Galles, inizialmente pericoloso con Bale, ha dimostra compattezza ed un ritmo notevole, per poi perdere consistenza e convinzione. Un solo gol è bastato per annientare le certezze di Bale e compagni?

MIGLIORE GALLES (PRIMO TEMPO) Bale 6,5 Ha creato parecchi problemi alla difesa danese nei primi minuti, ma non è riuscito a pungere. Avrebbe bisogno di una mano la davanti, ma spesso si trova a battagliare da solo. Prova convincente, fin qui.

PEGGIORE GALLES (PRIMO TEMPO) Rodon 5,5 Troppo nervoso, rimedia un cartellino giallo che poteva tranquillamente evitare nel corso del primo tempo. Adesso dovrà stare attento al pericolo rosso, limitando la sua verve e gli interventi duri.

VOTO DANIMARCA 7 Non si può di certo parlare di una Danimarca spumeggiante; ma di una squadra organizzata e concreta sì. Almeno per quanto abbiamo visto nel corso di questo primo tempo, con Dolberg che ha sbloccato la gara in favore dei suoi dopo un momento difficile.

MIGLIORE DANIMARCA (PRIMO TEMPO) Dolberg 7 E’ il migliore in campo di questo primo tempo perché si è fatto trovare al posto giusto, al momento giusto. Con il suo gol spiana la strada alla Danimarca, anche se la partita è ancora lunga e i suoi non dovranno commettere disattenzioni.

PEGGIORE DANIMARCA (PRIMO TEMPO) Mæhle 5,5 E’ uno dei meno brillanti della nazionale danese, complice anche il ritmo e la pressione subita a centrocampo. Non sta comunque commettendo particolari sbavature, ma può dare di più.

