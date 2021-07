Le pagelle Inghilterra Danimarca/ Euro 2020, i voti del primo tempo a Wembley

LE PAGELLE DI INGHILTERRA DANIMARCA NEL PRIMO TEMPO

Nel primo tempo di Inghilterra Danimarca non sono di certo mancate le emozioni, i danesi si sono dimostrati in grande spolvero a livello atletico e hanno messo in difficoltà i padroni di casa inglesi con diverse ripartenze, fino al micidiale gol del vantaggio. Punizione dal limite calciata magistralmente da Damsgaard alla mezz’ora, ma l’Inghilterra ha avuto il merito di non perdersi d’animo e al 39′ ha trovato il pari: grande affondo di Saka che ha messo nel mezzo un pallone velenoso sul quale Sterling era pronto al tap-in vincente, venendo però anticipato da Kjaer che ha realizzato il più classico degli autogol. Una rete che ha rinfrancato l’Inghilterra negli ultimi minuti ma l’arbitro Makkelie ha mandato alla fine le due squadre negli spogliatoi sull’1-1.

DIRETTA/ Inghilterra Danimarca (risultato 1-1) video streaming Rai: super Schmeichel!

LE PAGELLE DI INGHILTERRA DANIMARCA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO INGHILTERRA 6 – Sicuramente ci si poteva attendere un approccio più aggressivo da parte degli inglesi, che hanno però avuto il merito della reazione dopo lo svantaggio.

MIGLIORE INGHILTERRA: SAKA 7 – I danesi faticano a contenere le sue discese sulla fascia, da una sua irresistibile iniziativa arriva il gol del pareggio, prezioso visto il momento delicato del match.

PEGGIORE INGHILTERRA: MOUNT 5,5 – Pecca sul piano dell’incisività, finisce un po’ a galleggiare tra le linee tra attacco e centrocampo senza acuti particolari.

Video autogol di Kjaer in Inghilterra Danimarca Euro 2020/ Ecco l'1-1 (Raiplay)

VOTO DANIMARCA 7 – Giocare a Wembley con questo piglio è sicuramente un grande merito, difficile contenere la reazione degli inglesi che hanno pareggiato ma sicuramente i danesi stanno venendo cara la pellaccia.

MIGLIORE DANIMARCA: DAMSGAARD 7 – Un gol capolavoro, una punizione straordinaria e soprattutto un piede sempre in grado di creare pericoli.

PEGGIORE DANIMARCA: VESTERGAARD 5,5 – Difficile contenere Saka, fatica nelle chiusure decisive e nasce l’azione del gol del pareggio, quasi inevitabile.

LEGGI ANCHE:

Video gol di Damsgaard in Inghilterra Danimarca Euro 2020/ Punizione e 1-0! (Raiplay)

© RIPRODUZIONE RISERVATA