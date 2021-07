LE PAGELLE INTER CROTONE/ I voti del primo tempo: super Calhanoglu!

LE PAGELLE DI INTER CROTONE NEL PRIMO TEMPO

Nel primo tempo di Inter Crotone grande spettacolo a marca nerazzurra, con l’Inter che pur in pieno precampionato ha dimostrato di essere brillante e in grado di schiacciare l’avversario con il suo ritmo. Ha sbloccato il risultato Satriano, grande protagonista della prima parte della preparazione nerazzurra, quindi è arrivato il raddoppio di Dimarco e il tris di Calhanoglu. Grande protagonista del match è stato proprio il turco, che ha ispirato i primi due gol e soprattutto si è dimostrato subito nel cuore del gioco di Simone Inzaghi. Poco ha potuto fare il Crotone, da segnalare una buona performance in questa prima frazione di gioco anche da parte dei redivivi Nainggolan e Kolarov. E nel secondo tempo potrebbe esserci spazio per l’esordio diagonale di Lukaku.

LE PAGELLE DI INTER CROTONE: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO INTER 7,5 – Per un’amichevole davvero una prova notevole, il Crotone non si è praticamente mai affacciato in avanti e la manovra offensiva nerazzurra è già apparsa fluida ed efficace.

MIGLIORE INTER: CALHANOGLU 7,5 – Il turco è già salito in cattedra come direttore d’orchestra dell’Inter: c’è il suo zampino in tutti i gol e praticamente in tutta la costruzione offensiva dei nerazzurri.

PEGGIORE INTER: DARMIAN 6 – Trovare un peggiore in un primo tempo così convincente è difficile, sufficiente l’esterno che non ha avuto modo di spingere e brillare più di tanto.

VOTO CROTONE 5 – Ci sono grandi meriti dell’Inter e la differenza di categoria si vede tutta, i calabresi hanno provato a tenere testa agli avversari ma sono stati di fatto travolti.

MIGLIORE CROTONE: KARGBO 6 – Nel monologo interista l’attaccante prova almeno a farsi vedere, pur non venendo mai servito con tempismo sui potenziali contropiede.

PEGGIORE CROTONE: ROJAS 5 – Da un suo pallone perso nasce l’azione del secondo gol interista, convince poco e sembra ancora fuori forma, protagonista di tante sbavature.

