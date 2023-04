Pagelle isola dei famosi 2023: top e flop 1a puntata/ Corinne Cléry audace, Predolin e Helena già a rischio

L’isola dei famosi 2023, Corinne Cléry registra il tuffo del via al reality più emozionante

É una partenza dalle emozioni al cardiopalmo quella che registra L’isola dei famosi 2023, in pagella, e allo sbarco in Honduras segna il best moment -tra gli highlights- Corinne Cléry.

Il rinnovato viaggio itinerante dell’io nel cuore dell’Honduras sorprende a partire dalla conduzione, che vede riconfermati la conduttrice Ilary Blasi, l’inviato Alvin, e l’opinionista Vladimir Luxuria, in aggiunta alla new entry opinionista sempre in studio, Enrico Papi. Un trio che convince l’occhio pubblico attivo via social, voto: 9 e mezzo.

Nathaly Caldonazzo, infortunio prima dell'Isola dei Famosi?/ I sospetti, ma...

La puntata del via alla rinnovata isola honduregna, datata 17 aprile, potrebbe rivelarsi il preludio di un’avventura particolarmente avvincente, con la partecipazione di un cast di naufraghi concorrenti più o meno famosi e dalle varie età anagrafiche. A registrare il best moment in assoluto é il primo vero sbarco de L’isola dei famosi 2023, ossia Corinne Cléry, che in un invito a vivere la vita con lo spirito di un eterno fanciullino sostiene a gran voce la sua età di appartenenza gridando “W le settantenni” e il suo diventa l’aforisma più memorabile del momento, rendendo il suo tuffo dall’elicottero in acque honduregne memorabile: “Le coeur n’as pas de rides”, “Il cuore non ha rughe”. Voto 10 e lode.

Isola dei Famosi 2023, nostalgia per Tavassi e Vaporidis sul web/ "Sono ca*i vostri"

É poi la volta dello sbarco della figlia del regista di film gialli, Dario Argento, Fiore Argento. Ben al di là delle critiche dei detrattori che le attribuirebbero una spasmodica tendenza allo stile di vita agiata e all’insegna dei comfort la figlia d’arte dichiara di non avere paura di mettersi in gioco al reality sulla sopravvivenza. E il tuffo senza alcuna titubanza ne é la prova. Voto 8 e mezzo. Particolarmente sentito é poi il tuffo honduregno di Cristina Scuccia, reduce dall’addio alla vita ecclesiastica vissuta da Suo Cristina. L’isola per l’ex suora simboleggia una ripartenza, con la neo naufraga che esorta a vivere la vita nella propria autenticità con la consapevolezza che é la grande chance, “solo una”. Voto: 9.

Nikita Pelizon approda all'Isola dei Famosi 2023?/ "Mai dire mai"

Alessandro Cecchi Paone e il giovane Simone celebrano un anno d’amore

É poi la volta dello sbarco della coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e l’amore di diversi anni più giovane Simone Antolini. I due piccioncini, il vip con il giovane non famoso, Celentano al caldo dell’Honduras il loro primo anniversario d’amore con lo strappo dell’ultima bottiglia di champagne prima degli stenti honduregni a prova di sopravvivenza, dedicato “a chi ci vuole bene. Un momento very romantic, che appassiona igli inguaribili romantici e amanti dell’amore. Ma non é tutto. Perché la coppia si conquista anche la vittoria della prima prova Leader, tra le sfide del reality sulla sopravvivenza. Voto: 9 e mezzo.

É tempo di sbarco honduregno anche per il duo musicale dei Jalisse. La formazione veterana nell’industria musicale made in Italy é al suo 26esimo anno che registra l’esclusione dal Festival di Sanremo. Dal pezzo cult Fiumi di parole al tormentone honduregno “Fiumi di esclusioni”, il passo è breve, ma il duo non demorde e promette L’isola dei famosi di rivalsa per il sentiment degli scommettitori attivi via social. Voto: 7 e mezzo.

L’isola dei famosi 2023 si compone, nel cast dei concorrenti naufraghi di Chicas, Accoppiados e Hombres, e nel mezzo delle Tribù di Canto Cochinos “Donne”, “Coppie” e “Uomini”, tra quest’ultimi segnano un debutto sottotono Christopher Leoni, modello, e il conduttore Andrea Lo Cicero, lasciandosi desiderare dai telespettatori. Voto: 4. Ma colpisce il macho-man tanto apprezzato nel web, si parla del giovane dalla bellezza mediterranea Luca Vetrone. É il “bono” dell’Honduras e si preannunciano alte le aspettative generali dell’occhio pubblico de L’isola dei famosi sul suo conto. Voto: 8.

Particolarmente apprezzato dall’occhio pubblico maschile, ma divisivo, anche perché criticato, soprattutto dal gentil sesso attivo online e in quanto ritenute interessate alla mera visibilità mediatica e non ad una crescita personale e formativa, é il debutto del trio di fascinose naufraghe, l’attrice e la showgirl Nathalie Caldonazzo e Pamela Camassa e Miss mondo 2021 Claudia Motta. Le tre isolane conquistano i telespettatori, in primis per spirito combattivo, palesato a partire dal lancio dall’elicottero nelle acque honduregno, che avviene senza tentennamenti. Voto: 5 e mezzo.

Non manca poi lo sbarco irriverente, quello di un duo di conduttori radiofonici Paolo Noise e Marco Mazzoli, che indossano i panni degli ex naufraghi Cugini di Campagna, di cui lo scorso anno Silvano Michetti veniva squalificato per bestemmia al reality. Il neo duo isolano promette momenti tv inaspettati e per certi versi spiazzanti, anche se la conduttrice tiene a ricordare che la produzione de L’isola dei famosi sarà ligia e integerrima e non perdonerà violazioni del regolamento di gioco, come le bestemmie. Voto: 4.

A finire a rischio eliminazione da L’isola dei famosi sono poi due naufraghi, che non riescono a salvarsi al primo round di nomination honduregne, ossia il conduttore Marco Predolin e la modella Helena Prestes. Chi sarà a spuntarla e chi invece sarà l’eliminato da L’isola de famosi 2023?













© RIPRODUZIONE RISERVATA