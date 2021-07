Le pagelle Italia Belgio/ Euro 2020, i voti della partita (primo tempo)

Squadre negli spogliatoi all’Allianz Arena con il risultato fermo sul 2-1 per gli azzurri. Italia Belgio comincia con il gol annullato ai nostri ragazzi, dopo appena quattordici minuti di gioco: bel traversone dalla corsia laterale destra per Bonucci, che si inserisce con tempismo e da pochi passi spinge alle spalle del Courtois. Tutto bellissimo ma il VAR ferma l’azione per la posizione sospetta del capitano azzurro Chiellini, che in effetti era oltre la linea dei difensori avversari. Gol annullato all’Italia. Poco dopo Donnarumma si rivela decisivo sul tiro di De Bruyne e poi ancora su una conclusione di Lukaku. Alla mezzora Barella la sblocca con un diagonale spettacolare che non lascia scampo a Courtois, portando l’Italia in vantaggio. Ancora azzurri in evidenza con un gol meraviglioso di Insigne, bravissimo ad infilare a giro da fuori area sotto l’incrocio dei pali. Il Belgio torna in partita allo scadere della prima frazione, con Lukaku che accorcia di potenza su rigore.

DIRETTA/ Italia Belgio (risultato 2-1) streaming Rai1: azzurri di nuovo all'attacco

LE PAGELLE DI ITALIA BELGIO: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO ITALIA 8 – Impressionante cinismo azzurro in chiave offensiva. Dopo il gol annullato a Bonucci, l’Italia non si scompone. Sa soffrire e difendersi con umiltà e quando c’è da attaccare lo fa senza paura. Barella apre le danze con il gol dell’uno a zero. Chiesa sfiora il raddoppio al quarantesimo minuto, ma ci pensa poco dopo Insigne a raddoppiare con un gol straordinario.

MIGLIORE ITALIA: BARELLA 7,5 – Il gol del vantaggio porta la sua firma. Grande determinazione, ma non solo: il centrocampista azzurro dimostra grande caparbietà e precisione, mettendo alle spalle di un ottimo portiere come Courtois con un diagonale praticamente perfetto. Prestazione più che buona, vediamo se continuerà così anche nella ripresa.

PEGGIORE ITALIA: SPINAZZOLA 6 – Dalle sue parti si soffre soprattutto nel corso dei primi minuti di gioco. Poi l’Italia cresce e Spinazzola anche, prendendo le misure ai suoi avversari e trovando un po’ di coraggio in proiezione offensiva.

VOTO BELGIO 5 – Un po’ incerta la difesa belga nel corso del primo tempo. D’altra parte ha a che fare contro un’Italia indemoniata. Davanti si conferma comunque temibile e pericolosa: l’Italia non deve abbassare l’attenzione.

MIGLIORE BELGIO: DE BRUYNE 6,5 – Soprattutto nei primi minuti di gioco è pimpante ed intraprendente. Crea non pochi problemi alla retroguardia azzurra ed impensierisce Donnarumma con una sassata velenosa. Poi, nel corso del primo tempo, perde un po’ di consistenza.

PEGGIORE BELGIO: WITSEL 5 – Non riesce ad entrare del tutto in partita. Primo tempo vissuto in ombra, a causa della grande intensità dei centrocampisti azzurri. Prestazione fin qui non del tutto convincente.

