Le pagelle Italia Spagna/ Euro 2020, i voti della partita: il primo tempo a Wembley

Nel primo tempo di Italia Spagna si è fatta registrare una lieve predominanza iberica nel ritmo e nel possesso palla, pratica nella quale gli iberici d’altronde sono maestri. L’Italia ha atteso gli uomini di Luis Enrique trovando anche occasioni per il contropiede, con Barella che non è riuscito ad appoggiare dal limite a porta vuota ed Emerson Palmieri che ha peccato di egoismo dopo una lunga cavalcata, non servendo né Chiesa né Immobile. Ma gli azzurri hanno anche rischiato con Donnarumma protagonista di una strepitosa parata su Dani Olmo, che dall’interno dell’area di rigore ha trovato la super risposta del portiere italiano. L’Italia perde però molti palloni e rischia non riuscendo a trovare la profondità, si va negli spogliatoi sullo 0-0 e con gli uomini di Mancini che dovranno cercare altre soluzioni per diventare pericolosi nel secondo tempo.

LE PAGELLE DI ITALIA SPAGNA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO ITALIA 6 – Il palleggio spagnolo mette in difficoltà gli azzurri che tengono botta anche grazie a Donnarumma ma, nonostante gli spazi almeno a tratti ci siano, non riescono a pungere e a trovare la profondità come vorrebbero.

MIGLIORE ITALIA: DONNARUMMA 7 – Ancora una parata da campione in un Europeo fin qui da incorniciare per noi, nega praticamente un gol fatto a Dani Olmo. Per il resto sempre attento, qualche piccola incertezza solo sui palloni giocati coi piedi.

PEGGIORE ITALIA: VERRATTI 5,5 – Il centrocampo spagnolo domina e lui sembra quello più in affanno, in difficoltà nel dettare i tempi di gioco ma anche nello spezzare le trame avversarie.

VOTO SPAGNA 6,5 – Sul piano del possesso e dell’iniziativa grande approccio, Luis Enrique si diverte a far correre a vuoto gli azzurri e li schiaccia senza farli impostare. Manca però la giusta incisività in attacco.

MIGLIORE SPAGNA: PEDRI 7 – Classe 2002, ma chi lo direbbe: personalità da veterano per questo diciottenne che gioca al gatto col topo con il centrocampo azzurro, tenendo alti i ritmi del palleggio spagnolo.

PEGGIORE SPAGNA: OYARZABAL 5,5 – Se la Spagna perde la connessione ai 16 metri è anche colpa sua, spara malamente un paio di palloni interessanti, non trova i tempi di inserimento giusti nella serrata difesa italiana.

