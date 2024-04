Pagelle L’isola dei famosi 2024, 4a puntata/ Pietro é il trend, Benigno “l’insabbiato” e Peron il leader

Pagelle L’isola dei famosi 2024, Francesco Benigno é l’escluso dal reality: i voti della puntata del 19 aprile 2024

L’isola dei famosi 2024 s’infiamma, con l’espulsione di Francesco Benigno e il caso del naufrago Pietro Fanelli figura che divide all’Isola come tra il pubblico da casa. Andiamo a vedere nel merito le pagelle de Il sussidiario.net sulla nuova puntata de L’isola dei famosi 2024 del 19 aprile 2024.

Pietro Fanelli torna a dividere l’opinione pubblica sui social con le sue esternazioni pseudo filosofiche, alcune sul lavoro in tema “Giornata del Primo Maggio”: “Nella società di oggi sono tutti pronti a lavorare con le mani, il cervello rimane spento”. Voto: 9 e mezzo, nel bene e nel male il naufrago apre alle riflessioni e fa pensare…

Edoardo Stoppa: é il guru del gruppo de L’isola dei famosi 2024. Dimostra di riuscire a sostenere gli animi indolenti di Fanelli e Radini Tedeschi. Voto: 8, la pazienza lo può portare in finale.

Maitè Yanes: al di là delle apparenze di una modella raggiante e solare, spesso sembra reagire male alle incomprensioni che nascono nel gruppo e alle dinamiche dei rapporti con gli isolani. Voto: 5.

Greta Zuccarello: fa denuncia il “furto” di cibo di alcuni naufraghi. É la principale candidata al ruolo di leader morale. Voto: 8.

Daniele Radini Tedeschi é il “parassita” de L’isola dei famosi 2024: dichiara palesemente di non voler sfruttare il lavoro fisico dei suoi compagni per non faticare e mangiare comunque. Voto: 4, la sua strategia di gioco si rivelerà dannosa per lui e per L’isola dei famosi 2024.

Khady Gueye con Pietro Fanelli è coinvolta nel cibo-gate: alla bella de L’isola dei famosi 2024 va la nostra insufficienza più grave. A differenza di Pietro davanti all’accusa di “furto” non si espone e fa finta di nulla. Voto: 3, per la mancanza di carattere.

I nominati, tra le pagelle della 4a puntata di L’isola dei famosi 2024

Francesco Benigno: protagonista in puntata nonostante sia il grande assente o per meglio dire espulso. A detta della conduttrice Vladimir Luxuria e la produzione de L’isola dei famosi 2024 é stato espulso dal gioco per dei comportamenti non ritenuti consoni, addirittura pare siano stati violenti. Sarebbe stato protagonista di un’accesa discussione con Artur, a quanto pare finita male. I social non hanno apprezzato, discrezione, o se vogliamo il mistero, che la produzione ha voluto mantenere su questa vicenda. Per molti Benigno è stato vittima di una strategia del reality pensata per far crescere l’audience. Voto: 10, é il finalista mancato.

Edoardo Franco e Aras: sono tra i non protagonisti in puntata, per colpa del Coronavirus. Quale destino li attende al gioco? Voto: SV non classificati.

Samuel Peron: che dire dell’ex ballerino professionista di Ballando con le stelle? É di nuovo il vincitore della prova leader, per la seconda volta consecutiva. Complice il suo “mens sana in corpore sano”. Voto: 9.

In fondo alle pagelle de L’Isola dei Famosi 2024, Peppe il pescivendolo di Napoli e la nobildonna Alvina che finiscono tra i nominati al televoto con Khady, Artur e Maité. Chi si salverà la meglio e chi invece sarà eliminato alla 5a puntata?

