Le Pagelle, Sporting Lisbona Juventus (1-1)/ I voti: stecca Vlahovic, Locatelli super

PAGELLE SPORTING LISBONA JUVENTUS: TUTTI I VOTI

Le pagelle di Sporting Lisbona Juventus, ritorno dei quarti di finale di Europa League che ha visto i bianconeri pareggiare 1-1 dopo aver vinto di misura l’andata all’Allianz Stadium e dunque approdare in semifinale di Europa League dove affronterà il Siviglia. In gol Rabiot per la Juventus, Edwards su rigore per lo Sporting.

PAGELLE SPORTING LISBONA JUVENTUS, VOTO 5.5 – Un gol a testa dopo meno di mezz’ora non era tra gli scenari più prevedibili ed è forse per questo che le premesse per la successiva ora di gioco erano alte. Così non è stato visto che la sfida è continuata in maniera lenta, poco dinamica e spezzettata fino al triplice fischio.

PAGELLE SPORTING LISBONA, VOTO 6 – Brava la squadra portoghese a pareggiare subito il vantaggio di Rabiot e non crollare emotivamente, un po’ meno a non concretizzare almeno due occasioni nitide nel corso della ripresa.

PAGELLE JUVENTUS, VOTO 6.5 – Il gol siglato ad inizio partita mette in discesa, anche se non è mai stata una partita tranquilla. Se in attacco le stelle non brillano, la fase difensiva è stata però molto positiva. I rischi non sono mancati, d’altronde fa parte del gioco di Allegri, ma mezzo voto in più va alla qualificazione.

PAGELLE SPORTING LISBONA JUVENTUS, I VOTI DEI BIANCOVERDI

ADAN 6 – Non ha colpe sulla conclusione ravvicinata di Rabiot, per il resto non si contano parate

DIOMANDE 6.5 – Buona prova difensiva per l’ivoriano classe 2003, vicino anche alla rete verso la fine del primo tempo

COATES 6 – Il capitano uruguaiano garantisce la solita grande solidità. Poteva fare sicuramente meglio a due minuti dalla fine con quella colossale occasione

INACIO 5.5 – Soffre Di Maria e Cuadrado sul suo lato di campo, il braccetto di sinistra della difesa di Amorim è spesso in balia degli eventi (36′ Matheus Reis sv)

RICARDO ESGAIO 6.5 – Presenza costante nella corsia di destra, no nfa trroppa fatica a contenere Chiesa. Ha una grande chance nella ripresa ma calcia alto

UGARTE 6 – Si conquista il rigore su fallo di Rabiot, ma dopo l’ammonizione sparisce un po’ dai riflettori

MORITA 6.5 – Tatticamente molto intelligente, si muove bene in mezzo al campo e risulta un valore aggiunto del centrocampo

NUNO SANTOS 5.5 – Una delle poche frecce dello Sporting Lisbona che non punge la difesa bianconera, spesso lontano dal gioco e dall’azione (42′ st Arthur Gomes sv)

GONCALVES 5.5 – Da lui ci si aspettava tanto e invece è tra le delusioni più grandi di quei novanta minuti. Mai veramente in partita

EDWARDS 7 – L’azione del rigore parte da lui e in un certo senso la conclude realizzando il penalty. La sua velocità mette in apprensione la Juventus

TRINCAO 6 – Merita la sufficienza per l’impegno e qualche giocata in più rispetto alla media dei compagni di reparto (36′ st Chermiti)

All. AMORIM 6 – Va vicino ai supplementari se non fosse per qualche imprecisione di troppo dei suoi ragazzi davanti alla porta. Forse tardivi i cambi come nel caso di Nuno Santos, palesemente non in serata e lasciato in campo oltre ottanta minuti.

PAGELLE SPORTING LISBONA JUVENTUS, I VOTI DEI BIANCONERI

SZCZESNY 6 – Come il suo collega-avversario Adan non viene mai seriamente impegnato. Fa piacere rivederlo in campo col sorriso

DANILO 5.5 – Inizia bene la sua partita, cala vistosamente di rendimento nella ripresa sia in fase di impostazione sia difensiva come accaduta in occasione del tiro di Esgaio

BREMER 6.5 – Il miglior della difesa bianconera. Dopo alcune partita certamente non al top in maglia bianconera, l’ex Torino sbaglia poco e si dimostra all’altezza (25′ st GATTI 6 – Venti minuti di livello, molto concentrato)

ALEX SANDRO 5.5 – Gli anni passano e lo si vede nei diversi scontri in velocità persi con Edwards, proprio come accaduto in occasione del rigore

CUADRADO 6.5 – Alza i giri del motore col passare dei minuti e dopo un avvio non irresistibile diventa un valore aggiunto

MIRETTI 6 – Disputa bene una partita importante, la posta in palio era tanta ma lui non trema e nonostante i suoi 20 anni si dimostra tranquillo palla al piede (25′ st POGBA 5.5 – Purtroppo i mesi lontani dal campo si fanno sentire in partite ad alto ritmo e intensità come queste)

LOCATELLI 7 – Il migliore in campo, l’ennesima prova strepitosa da parte dell’ex Sassuolo che si mette alle spalle prestazioni negative e anonime di qualche tempo fa. Preciso in impostazione, puntale in rottura

RABIOT 6.5 – Ha preso gusto a segnare. La rete di oggi mette in discesa sia per il risultato sia mentalmente la situazione in casa bianconera. Causa il rigore dell’1-1, ma per sua fortuna questo non comporta la rimonta portoghese

CHIESA 5.5 – Prova a rimediare ai suoi errori con azioni personali. Così facendo però non fa che peggiorare la situazione, sbagliando due volte al posto che una (31′ st KOSTIC 5.5 – Il serbo non riesce a dare supporto dalla panchina in entrambe le fasi)

DI MARIA 6.5 – Primo tempo sottotono, seconda parte invece sul velluto. Le sue giocate valgono da sole il prezzo del biglietto per spettacolarità ma anche per funzionalità

VLAHOVIC 5 – Tanti palloni persi, pochi toccati correttamente e ancora meno quelli giocati. Continua il “periodo no” per il centravanti che appare sempre più in difficoltà (25′ st MILIK 5.5 – Gara veramente anonima, senza mai un lampo o una luce)

All. ALLEGRI 6.5 – Il suo gioco da, il suo gioco toglie: prestazione difensiva spettacolare ma con più di un pizzico di sofferenza quando i suoi si abbassano troppo. Giusti i cambi, se poi non hanno reso non può essere esclusivamente colpa sua

