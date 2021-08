Le pagine della nostra vita, Canale 5/ Video, Ryan Gosling protagonista assoluto

Le pagine della nostra vita, film diretto da Barbet Schroeder

Le pagine della nostra vita vain onda nel prime time di oggi, 15 agosto 2021, con inizio alle ore 21,20 su Canale 5. Si tratta di una produzione americana che ottenne un suo personale successo inaspettato nel 2004. Nel cast, nel ruolo principale, troviamo l’attore Ryan Gosling, davvero un ottimo e sensibile interprete di un certo cinema, celebre nei ruoli di cast importanti come ‘Formula per un delitto (Murder by Numbers)’ per la regia di Barbet Schroeder, ‘Stay – Nel labirinto della mente (Stay)’ diretto da Marc Foster, ‘Come un tuono (The Place Beyond the Pines)’, ‘La La Land’ che ha vinto parecchi premi o il recentissimo ‘First Man – Il primo uomo (First Man)’, ancora una volta con la regia di Damien Chazelle, un film biografico sulla vita dell’astronauta Neil Armstrong, il primo uomo sulla Luna.

Al suo fianco in ‘Le pagine della nostra vita’, la talentuosa attrice canadese, con natali londinesi, Rachel McAdams. Molti di voi la ricorderanno certamente per alcuni film davvero interessanti, come nel caso di ‘2 single a nozze – Wedding Crashers (Wedding Crashers)’, ‘The Lucky Ones – Un viaggio inaspettato (The Lucky Ones)’ assieme a Tim Robbins, ‘La spia – A Most Wanted Man (A Most Wanted Man)’, ‘Game Night – Indovina chi muore stasera? (Game Night)’ per non dimenticare ‘Doctor Strange’ al fianco del conturbante ed enigmatico talento inglese Benedict Cumberbatch.

Le pagine della nostra vita, la trama del film

La storia de Le pagine della nostra vita inizia nel 1940, quando Noah Calhoun e la diciassettenne Allison “Allie” Hamilton per la prima volta s’incontrano all’interno di un lunapark in una cittadina della Carolina Del Sud. La loro estrazione sociale è completamente agli opposti, ma Allie e Noah s’innamorano dimenticando le fortune economiche di lei e le miserie di lui e proprio Noah riesce a fare per primo breccia nel cuore dell’altra. Le cose procedono bene ma nella notte nella quale stanno per avere il loro primo rapporto completo, un amico della coppia li avverte che la madre di Allie ha chiamato la polizia denunciando il ragazzo. I ragazzi sono costretti a separarsi, nel Mondo scoppia la Seconda Guerra Mondiale e Noah si arruola nell’esercito americano, mentre Allie presterà servizio come infermiera e lì si fidanzerà con Lon Hammond Jr, un ragazzo altolocato come lei, avvocato negli stati del sud, ben visto anche dalla sua famiglia, la classica relazione compiacente negli strati sociali più elevati. Per Noah è quindi la fine del suo grande amore dopo che per un anno intero ha scritto ad Allie ogni giorno una lettera, per quanto non ha mai ricevuto risposta?

Video, il trailer del film “Le pagine della nostra vita”





