Le ragazze nel pallone 4/ Il nuovo capitolo della saga con Ashley Benson su Italia 1, oggi 25 giugno 2023

Domenica 25 giugno, nel primo pomeriggio alle ore 14:15, Italia 1 trasmetterà Le ragazze nel pallone 4, l’ennesimo capitolo della divertente saga Bring it on, Ragazze nel pallone, diretto per questo episodio dal regista statunitense Steve Rash. Tra gli attori del film del 2007, che è una commedia ambientata nell’ambito delle cheerleader, ci sono Ashley Benson, Cassie Scerbo, Noel Arzeizaga e Jennifer Tisdale.

Nel cast de Le ragazze nel pallone 4 le sorelle Jennifer e Ashley Tisdale

Accanto a Jennifer Tisdale, nella commedia teen Le ragazze nel pallone 4, recita anche la sorella Ashley, più famosa della sorella minore, Jennifer ha iniziato a farsi conoscere con la sit-com Zack e Cody al Grand Hotel, per poi raggiungere ancora più pubblico con il famosissimo High School Musical, in cui recitava accanto a Vanessa Hudgnes e Zac Efron. Oltre a recitare Jennifer Tisdale è anche una cantante, raggiungendo un discreto successo nel 2008.

Le ragazze nel pallone 4, la trama

La trama del film Le ragazze nel pallone 4 ruota attorno a una competizione sportiva molto attesa durante l’anno, che coinvolge attivamente le cheerleader delle scuole della California. Si susseguono scene che riguardano avventure adolescenziali, sentimentali e coreografie studiate appositamente per vincere un importante premio. La squadra West Coast Sharks è guidata da Carson, interpretata da Ashley Benson, una cantante, modella e attrice americana.

La rivale è la East Coast Jets, con la capitana Brooke, interpretata da Cassie Scerbo. Le due squadre sono rivali da sempre e vengono messe in netta contrapposizione anche per questa competizione. I motivi di dissapore sportivo sono numerosi e riguardano anche i recenti risultati: entrambe le compagini si sono piazzate al primo posto nel proprio campionato di riferimento. Tuttavia la East Coast Jets ha vinto tre stagioni di fila il cheer camp. Questa ulteriore occasione può rappresentare quindi una vera e propria rivincita per le Sharks, che cercano di dare il massimo per portare a casa la vittoria. Durante il film ci saranno poi incidenti e imprevisti che metteranno fuori gioco alcune cheerleader e le squadre non riusciranno più a far fronte in autonomia agli impegni del campo, per effetto diretto del numero ormai ridotto di componenti. Il film continuerà infine con un insolito patto, che vedrà le due squadre collaborare in una spettacolare coreografia. Al termine della competizione Carson e Brooke si renderanno conto che la rivalità dovrà essere messa da parte.

