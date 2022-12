Le riserve/ Su Italia 1 il film con Keanu Reeves, Gene Hackman e Rhys Ifans

Le riserve,film di Italia 1 diretto da Howard Deutch

Le riserve va in onda oggi, sabato 17 dicembre, a partire dalle ore 15.40 su Italia 1. Si tratta di un film sportivo con tratti comici prodotto nel 2000 negli Stati Uniti d’America da Dylan Sellers e diretto da Howard Deutch. Spiccano tra gli attori il celebre Keanu Reeves, Gene Hackman, Rhys Ifans e Brett Cullen. Il film è basato sui fatti realmente accaduti nel 1987.

Nello specifico la trama racconta le vicende intorno allo sciopero degli sportivi avvenuto quell’anno, con ampie rivisitazioni e adattamenti soggettivi. La pellicola rappresenta il quarto film con alla direzione Howard Deutch, per la prima volta in collaborazione con Keanu Reeves.

All’interno del film sono presenti alcune inesattezze dal punto di vista del montaggio e della continuità, come riportato da alcuni portali presenti sul web che hanno segnalato piccoli dettagli non corretti in tempo. In particolare, nel corso della finale vi è una scena in cui il protagonista, nel corso di un touch-down, cade rovinosamente al limite dell’area. Nello stacco di inquadratura successiva però si ritrova senza spiegazione nel bel mezzo dell’area intento ad alzarsi in piedi.

Le riserve, la trama del film

Il film Le riserve inizia con lo storico sciopero messo in atto dai giocatori della NFL nel 1982, ma rappresentato da una lega di football professionista con altro nome. L’intento di tutte le squadre e parti in causa è quello di portare allo sfinimento le personalità più influenti del settore, realizzato scontri con improvvisi e arbitrari a differenza del reale calendario.

L’attenzione è rivolta verso la Washington Sentinels, squadra pronta a giocarsi le sue carte per la vittoria finale mediante i playoff. Nonostante il momento fortunato e la contrarietà dei tifosi, tutti i giocatori della squadra decidono di aderire allo sciopero rischiando così di rovinare il momento glorioso in corso. Alla base della scelta vi erano motivazioni di natura principalmente economica; le stelle emergenti erano stufe di guadagnare somme quasi irrisorie e di non poter vivere di quella che era la loro passione. Il presidente della squadra chiaramente non può far nulla per evitare la situazione, ma non ha alcuna intenzione di vedere la propria squadra perdere questa occasione fondamentale.

Per l’appunto, si mette in contatto con uno storico allenatore di nome Jimmy McGinty; la sua missione doveva essere quella di organizzare comunque una squadra competitiva seppur in assenza dei nomi più grossi. Nonostante la precarietà dei profili scelti, sia per carenze fisiche che tecniche, il gruppo realizzato entro la settimana richiesta stupisce tutti e supera ogni aspettativa.

Tra vecchie glorie ormai ritirate e giocatori che pur credendoci non avevano mai trovato il successo, la squadra conquista vittorie su vittorie dopo alcune partite di rodaggio. In particolare, i tifosi vanno letteralmente in delirio per la vittoria contro gli antagonisti sportivi per eccellenza. Alle prese con le fatiche sportive e con gli allenamenti duri, il capitano Falco trova il tempo per sfatare anche un altro tabù. Si innamora di una cheerleader nonostante il rapporto tra loro e i giocatori fosse vietato; supera le limitazioni e inizia con lei ufficialmente un frequentazione a dispetto delle regole vigenti.

