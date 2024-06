Le sorelle Fontana, chi sono?/ Le sarte del Made in Italy nel mondo: da Roma a Hollywood

La storia delle Sorelle Fontana, le tre sarte originarie della provincia di Parma, rivive nella nuova puntata di Illuminate, il docu-film originale realizzato per raccontare alcune donne italiane dalle vite straordinarie e restituirne l’eredità alle nuove generazioni. Le protagoniste di stasera sono Zoe, Micol e Giovanna che nei primi anni del ‘900 iniziano la loro “carriera” in una sartoria di famiglia a Traversatolo, vicino Parma. E’ l’inizio di un vero e proprio sogno che le porta a diventare delle celebrità non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo dopo la preparazione e il confezionamento dell’abito del matrimonio di Linda Christian con Tyrone Power. Nel 1963 Zoe decide di lasciare Traversatolo e chiamata a scegliere tra Milano e Roma decide di cercare una nuova vita a Roma dove inizia a lavorare in una sartoria e successivamente viene raggiunta dalle sorelle.

Sarah Scazzi, il delitto di Avetrana/ Uccisa da cugina e zia: tutta “colpa” di un ragazzo conteso?

Nella capitale iniziano a farsi conoscere come le Sorelle Fontana realizzando gli abiti per le signore dell’aristocrazia: la Marchesa Marita Guglielmi, Donna Marella Caracciolo Agnelli, Gioia Marconi. Dopo la fine della seconda guerra mondiale, complice la presenza di Cinecittà, la città di Roma diventa crocevia di tantissime star del cinema americano.

Ettore Modigliani, chi era?/ Direttore Pinacoteca di Brera e il più importante funzionario delle Belle Arti

Le Sorelle Fontana dalla realtà al film che le ha rese popolari in tutto il mondo

La svolta per le Sorelle Fontana arriva nel 1949 quando realizzano l’abito di Linda Christian per il matrimonio con Tyrone Power a Roma; si tratta di un evento internazionale che occupa le prime pagine di tutti i rotocalchi. Da quel momento la loro carriera prende il volo e le tre sarte iniziano a preparare gli abiti per vere star del cinema americano come Ava Gardner, Anita Ekberg nel film “La dolce vita”, ma anche Grace di Monaco, Margaret Truman, Jacqueline Kennedy, le Principesse Savoia, Soraya. Tra le loro clienti più affezionate c’erano anche: Mirna Loy, Liz Taylor, Ursula Andress, Rita Hayworth, Jayne Mansfield, Barbara Stanwick, Michéle Morgan.

LILIANA RESINOVICH, GIALLO FOTO SPARITE DAL CELLULARE/ La cugina “Forse non voleva farsi scoprire...”

Nel 1953 con il film “Le ragazze di Piazza di Spagna” arriva sul grande schermo una storia di pura fantasia liberamente ispirata alla vita delle tre sarte che vengono “interpretate” dalle modelle Lilly Cerasoli, Elsa Martinelli, e Iris Bianchi che portano il loro nome in giro per il mondo portando alla consacrazione definitiva di Zoe, Micol e Giovanna del Made in Italy.











© RIPRODUZIONE RISERVATA