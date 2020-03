Le Top Ema Kovac e Dayane Mello/ Le mine vaganti di Pechino Express

Le Top, alias Ema Kovac e Dayane Mello, rappresentano ormai senza dubbio le autentiche mine vaganti dell’edizione 2020 di “Pechino Express”, adventure game in onda tutti i martedì sera su Rai Due e condotto da Costantino Della Gherardesca. La loro determinazione e il loro legame può davvero dare loro la celebre marcia in più per arrivare fino in fondo al programma. La terza puntata ha fugato qualsiasi dubbio in merito: le due modelle hanno dovuto affrontare un viaggio molto lungo, da Hua Hin a Bangkok, una prova resa difficoltosa dal suo stesso incipit, che consisteva nell’alimentarsi con i durian, frutti asiatici noti per una caratteristica sfortunata e affatto gradevole, quale l’odore. Dayane, in particolare, ha faticato notevolmente a consumare il suo “pasto”, ma è riuscita comunque a portare a termine la missione. La dea bendata sembra subito essere dalla parte delle Top, che trovano un passaggio immediato in auto, anche se, durante il tragitto, subiscono una penalizzazione per mano dei Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi), che sono stati i primi a finire il durian e che costringono le ragazze a scendere dal veicolo sul quale stanno viaggiando per bere un caffè. Anche in questo caso, la coppia è assistita dalla buona sorte: non solo si imbatte in un gentile ragazzo che decide di offrire loro il caffè, ma riescono anche a ottenere un passaggio immediato. Cala poi l’oscurità e le Top, così come gli altri concorrenti, trovano un alloggio per la notte.

LE TOP EMA KOVAC E DAYANE MELLO: DOPPIO SECONDO POSTO

L’indomani, Ema Kovac e Dayane Mello ripartono alla volta di Nam Tok, scelta dalla sede come teatro della prova immunità. Dopo aver affrontato alcune difficoltà iniziali nel reperimento di un passaggio automobilistico, le due modelle arrivano finalmente a destinazione, percorrendo l’ultimo tratto in bicicletta e facendo girare a velocità supersonica i pedali. Grande gioia, per loro, nello scoprire di essersi classificate prime e di aver guadagnato la chance di contendere l’immunità ai Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), secondi in graduatoria. La sfida, che consiste nel trasportare su un vassoio il maggior quantitativo possibile di frutta attraverso un percorso a ostacoli, arricchito dalla presenza di elefanti affamati, per poi depositarlo all’interno di un apposito cesto, sorride però al duo capitolino, così le Top, seconde, riprendono il loro viaggio verso Bangkok e, al termine della puntata, scoprono di essere nuovamente seconde. In quest’episodio le due modelle hanno recuperato la sintonia iniziale, mostrandosi affiatate come due sorelle e proprio la loro grande intesa ha consentito loro di districarsi al meglio nelle avversità. Paiono ormai lontani i tempi in cui il panico prendeva il sopravvento su di loro nei momenti più duri.





© RIPRODUZIONE RISERVATA