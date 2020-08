Le Vibrazioni/ Francesco Sarcina polemico: “Tutti pronti a sputare sentenze ma io..”

È una lunga riflessione quella pubblicata da Francesco Sarcina su Instagram alcune ore fa. Il leader de Le Vibrazioni, che rivedremo questa sera nel corso del nuovo appuntamento di Battiti Live, ha voluto mettere per iscritto i suoi pensieri durante il viaggio con un post su Instagram. “Si viaggia sempre. La notte é complice di pensieri oscuri e impuri. – esordisce il cantante, che però spiega – Ma il mio viaggio è verso casa, verso il compleanno della mia amata piccola figlia. Dopo aver fatto 649 km per suonare, ne faccio altri 300 per andare da lei!” Il pensiero è dunque per Nina, figlia avuta da Clizia Incorvaia. Sarcina poi continua: “Si può dire tutto di me, ma non che io non sia disposto a fare qualunque cosa per i miei figli, persino stare in silenzio pur di proteggerli. Perché nel silenzio c’è tanto.” Parole che sembrano quasi una frecciatina: forse proprio all’ex? Così conclude: “Fateci caso, sono poche le persone che conoscono l’arte del silenzio. Tutti fanno rumore, tutti giudicano e sputano sentenze. Shhh, silenzio e ascoltiamolo, ascoltiamoci. Notte bella gente, e non temete, io sono pronto a tutto e sono difficile da uccidere!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Le Vibrazioni tornano sul palco a Battiti Live

Le Vibrazioni sono sempre più ricercati: da quando il gruppo si è rimesso in moto, sono tanti gli appuntamenti che vedono gli artisti come protagonisti di quest’estate. Il Summer Tour 2020 ha permesso alla formazione di toccare tappe interessanti e grazie all’ampliamento dell’agendina, si è aggiunta anche la data del prossimo 30 agosto. Saranno presenti all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, mentre questa sera, lunedì 24 agosto 2020, li vedremo sul palco di Battiti Live. “Per noi che facciamo musica vera e suonata, adattarci a nuove location non è un problema”, ha detto il frontman Francesco Sarcina a Radio Italia, poco tempo fa, “D’altronde suonavamo nelle cantine e ritrovarci a farlo in una valle o in una piazza è un’esperienza emozionante. Seguire le regole ma vivere la vita fino in fondo è la grande sfida che abbiamo davanti in questo momento, per questo abbiamo deciso di tornare a imbracciare gli strumenti, facendo qualcosa di concreto ma con consapevolezza, e poi perché c’è proprio bisogno di una buone dose di energia rock in questo periodo”. In queste nuove occasioni, così come la recente partecipazione all’Anima Festival di Fossano, il gruppo ha proposto anche il nuovo singolo Per fare l’amore, scritto da Sarcina con Roberto Casalino e Davide Simonetta durante il periodo del lockdown.

Le Vibrazioni, l’appello della Walt Disney

Anche Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, ha risposto all’appello di Disney Italia per sostenere la Croce Rossa Italiana a suon di musica. Come è già accaduto con altri artisti, anche il frontman de Le Vibrazioni ha deciso di interpretare un brano disneyniano e condividere il video su Instagram. “E’ un onore per me raccogliere l’invito di Disney Italia e interpretare ‘Romeo’s Swind’ (meglio conosciuta come ‘Romeo, er mejo der Colosseo’)“, scrive sui social, “e poi tra tutti gli Aristogatti, Romeo è sempre stato il mio preferito”. Clicca qui per guardare il video di Francesco Sarcina. Purtroppo i fan devono abituarsi anche ad una certa assenza de Le Vibrazioni e di Sarcina sulle piattaforme virtuali. Per via dei numerosi impegni che li vedono in giro in tutta Italia, è facile notare una loro assenza parziale sui social. Non si tratta di un silenzio assoluto, ma di un parziale ridimensionamento della frequenza con cui vengono pubblicati i

post.

