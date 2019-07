Le Vibrazioni / “La giostra è ripartita e pare non fermarsi più!” (Notte Rosa 2019)

Le Vibrazioni si preparano ad accendere la Notte Rosa 2019 per lo spettacolo di apertura di questa sera. Il cosiddetto Capodanno dell’estate prenderà il via a Cesenatico già al tramonto e, a partire dalle ore 21.00, vedrà alternarsi, oltre al gruppo di Francesco Sarcina, anche altri big della musica italiana. Sarà l’occasione per ascoltare i brani de La Vibrazioni più amati, ma anche i loro successi più recenti, a cominciare dall’ultimo singolo “L’amore mi fa male”, in rotazione radiofonica dallo scorso 21 giugno. “L’amore mi fa male è una visione ironica di un uomo innamorato pazzo di qualcuno che, pur sapendo che gli farà male, insiste nel torturarsi e nutrirsi di ossessivo amor disperato”, spiega la voce della band così come si legge su Soundsblog.it. “Ha un sapore latino, perché – chiarisce Sarcina – la fuga spesso prevede un viaggio, in questo caso in Sud America: lì dove la musica ovunque annebbia e distrae dal mal d’amore”.

Le Vibrazioni: “Siamo sempre gli stessi di vent’anni fa”

Lo scorso 22 giugno ha avuto inizio il tour estivo de Le Vibrazioni che prosegue questa sera con l’appuntamento per La notte Rosa e si concluderà, dopo 17 eventi live in tutta Italia, il prossimo 29 settembre con la tappa di Ugento (Le). “Siamo ormai in pieno Tour Estivo, la nostra giostra è ripartita e pare non fermarsi più!”, si legge sul profilo ufficiale della band. “Così giusto per ricordarvene un paio – precisa Sarcina – il 5 luglio saremo ospiti di Radio Bruno Estate per la Notte Rosa di Cesenatico (RN) e il 10 agosto invece saremo al Follonica Summer Festival (GR). Ahh come ci fa male quest’Amore!”. La tournée prende il via esattamente a vent’anni dal loro debutto sulla scena musicale: due decenni fa, la band ha dato il via alla sua sperimentazione musicale, che negli anni li ha visti unire al pop l’energia del rock. Ma come è cambiata la loro vita dagli esordi? “Fondamentalmente siamo sempre gli stessi “pirla” di vent’anni fa – spiega Sarcina a Supereva.it – perché la nostra attitudine è quella: se ci fate suonare, noi siamo a posto. I problemi veri nascono quando non si suona”.

Le Vibrazioni: “Sono cambiate le cose attorno e noi di conseguenza”

Se i ragazzi de Le Vibrazioni in vent’anni non sono cambiati più di tanto, lo stesso non vale per la musica, per i luoghi e per tutto ciò che li circonda. “Sicuramente poi sono cambiate le cose attorno, e noi di conseguenza”, spiega Francesco Sarcina in un’intervista concessa a Supereva. “Anche solo avendo dei figli, capisci che cambiano gli stili di vita”. Oggi, infatti, pur non discostandosi troppo dai quei ragazzi pieni di sogni e voglia di creare buona musica, i loro stili di vita sono cambiati: “Abbiamo delle case, delle dimore, cosa che prima non avevamo – spiega la voce della band – E poi cambia la tecnologia attorno e questo ovviamente va a mutare il rapporto con la musica. Pensa anche solo al modo di creare: oggi – avendo il digitale – puoi registrare immediatamente dei provini con addirittura già un’idea visiva di quella che è la canzone”, Tutte cose, secondo Sarcina, che “deviano”, seppur in maniera quasi impercettibile.



