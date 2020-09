Leclerc, video incidente GP Monza/ F1: a muro a 220 km/h, Ferrari distrutta

Brutto incidente per Charles Leclerc alla curva 11 del GP di Monza 2020 di Formula 1. L’impatto con la barriera è stato fortissimo per il pilota della Ferrari, che si era ritrovato al quarto posto dopo la girandola di pit stop scattati in seguito all’ingresso della Safety Car per l’incidente di Kevin Magnussen. Lui che aveva cambiato le gomme prima dell’incidente, optando per le bianche, ha forse chiesto subito troppo alla sua monoposto che non aveva ancora ritmo. E così entrato troppo velocemente alla Parabolica, Leclerc ha perso il controllo della Ferrari e senza riuscire a decelerare in tempo è finito dritto a 220 km/h contro le barriere distruggendo la sua Ferrari. Per fortuna il pilota monegasco è illeso, infatti è uscito dall’abitacolo con le sue gambe, ma ha dovuto abbandonare la gara di casa per la Scuderia di Maranello. Il suo incidente pauroso ha poi costretto la direzione gara a esporre la bandiera rossa e a sospendere temporaneamente la gara.

INCIDENTE LECLERC: VIOLENTO IMPATTO A MURO ALLA PARABOLICA

Il Gran Premio di Monza 2020 di F1 di Charles Leclerc è finito al giro 25. La gara era “impazzita” per l’incidente di Magnussen, quindi si era ritrovato pronto a battagliare per le prime posizioni. Il numero 16 della Ferrari quindi ha cominciato a spingere e ha rifilato un doppio sorpasso alle Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen, che tanto lo avevano fatto soffrire all’inizio della gara, conquistando un preziosissimo quarto posto in un momento in cui nel frattempo la direzione gara stava decidendo per la penalità di Lewis Hamilton. Clamorosamente Leclerc poteva quindi ritrovarsi a lottare per il podio, sempre che la Ferrari fosse riuscita ad essere competitiva. Ma questo non possiamo saperlo e forse è difficile ipotizzarlo, considerando che appena Leclerc ha chiesto di più alla sua vettura è finito fuori. In accelerazione alla Parabolica ha perso l’auto ed è andato a sbattere. Probabilmente doveva accontentarsi in quella fase del quarto posto.

🚩 RED FLAG 🚩 Big accident for Leclerc 💥 He loses it on the Parabolica and hits the wall hard, The Ferrari driver is out of the car. 📺 Live on Sky Sports F1

📱 Live on the App and Sky Go

💻 Live Blog: https://t.co/CkqLNAZAQx#SkyF1 | #F1 | #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/JJKEiHUx0L — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) September 6, 2020





