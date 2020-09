Diretta Formula 1/ Gara live: vincitore, podio ordine d’arrivo (Gp Italia Monza 2020)

Domenica in compagnia della diretta Formula 1: a Monza si corre il Gran Premio d’Italia 2020, ottavo appuntamento del Mondiale che vivrà dunque la sua attesissima prima tappa italiana, nell’Autodromo Nazionale che è casa della velocità e della Ferrari (anche se quest’anno ci saranno pure il Mugello e Imola). A Monza si sente fortissimo il rombo dei motori sui lunghi rettilinei, ma normalmente ancora di più la passione e il tifo degli appassionati della Ferrari, pronti a sostenere Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Quest’anno invece niente tifosi e Cavallino Rampante in decisa difficoltà, con il monegasco che ricorderà con nostalgia e amarezza la bellissima vittoria dell’anno scorso, mentre stavolta gli obiettivi rossi sono molto più limitati. In ogni caso, annotiamo che la partenza della gara avrà luogo alle ore 15.10, ormai classiche per i Gran Premi che si disputano in Europa. Diamo anche alcune importanti informazioni tecniche sulla diretta Formula 1 per il Gran Premio d’Italia: la gara si svolgerà sulla distanza di 53 giri, ognuno dei quali misura 5.793 metri, per un totale di 306,720 km. Salvo imprevisti, questa è la gara che richiede il minor tempo per essere completata, visto che Monza è la pista dove si toccano le velocità medie più alte; inoltre sono numerose le possibilità che il tracciato lombardo offre per tentare il sorpasso, che potrebbero essere ulteriormente favoriti dall’utilizzo del Drs sul rettilineo d’arrivo e nel tratto compreso fra la Seconda di Lesmo e la Variante Ascari.

DIRETTA FORMULA 1: LE QUALIFICHE

Anche senza il party-mode è la Mercedes a dettare legge nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia: Lewis Hamilton si prende la pole position con il tempo di 1’18”887, nuovo record ufficiale della pista di Monza. Solamente 69 millesimi impediscono a Valtteri Bottas di diventare l’uomo più veloce nella storia della Formula 1, il finlandese è stato comunque molto bravo a mettere pressione al suo compagno di squadra e a costringerlo a dare il 100% nell’ultimo tentativo, quello decisivo. Distacchi imbarazzanti per gli avversari, impresa di Carlos Sainz che conquista la terza casella sulla griglia di partenza accusando comunque un ritardo superiore agli otto decimi, anche Sergio Perez si toglie la soddisfazione di stare davanti alla Red Bull di Max Verstappen, il vero sconfitto di giornata. Ci aspettavamo qualcosa di più anche dalla Renault che aveva impressionato nelle prove libere, invece Esteban Ocon non è riuscito nemmeno ad arrivare in Q3 mentre Daniel Ricciardo si è dovuto accontentare del settimo tempo, a sandwich tra Lando Norris e Lance Stroll. La crisi della Ferrari non fa più nemmeno notizia: Sebastian Vettel era fuori dai giochi già dopo la prima manche, eliminato così come Giovinazzi, Grosjean, Latifi e Russell che guidano macchine sulla carta molto più lente della SF1000, era dal 1984 che le Rosse non partivano così indietro nel Tempio delle Velocità, all’epoca Michele Alboreto riuscì poi a rimontare in gara fino a conquistare il secondo posto. Sarà difficilissimo invece vedere Charles Leclerc sul podio oggi pomeriggio, un anno fa il monegasco trionfò davanti a un’autentica marea rossa, sembra passato davvero un decennio da allora per quante cose sono accadute negli ultimi dodici mesi. Fortunatamente ieri il gioco delle scie non ha rovinato lo spettacolo, tantomeno compromesso la regolarità delle qualifiche: il direttore di gara Michael Masi si è fatto rispettare minacciando sanzioni pesanti a chiunque fosse andato troppo lento nel giro di lancio o avesse compiuto mosse ai limiti del regolamento per farsi superare.

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DI MONZA

Poche ma celeberrime le curve della pista di Monza, che è di fatto l’unica sopravvissuta alla Formula 1 di oggi senza subire le modifiche che hanno ad esempio stravolto i tracciati di altri circuiti storicamente velocissimi quali Silverstone e ancora di più Hockenheim. Le ricordiamo tutte, perché sono nomi che hanno fatto la storia: dopo il traguardo si parte con la Prima Variante, delicatissima al primo giro visto che di fatto è un “imbuto” nel quale tutti si butteranno sperando di guadagnare ma con il rischio concreto di compromettere la gara dopo pochi metri; poi ecco la Curva Grande o di Biassono, la Variante della Roggia, naturalmente le due curve di Lesmo e poi ancora la leggerissima piega del Serraglio nella picchiata verso la Variante Ascari ed infine la Parabolica, probabilmente la curva più spettacolare e caratteristica delle alte velocità che si raggiungono a Monza. Infine, altro punto caratteristico del circuito brianzolo è il podio sospeso sopra la pista: da nessuna altra parte il pubblico (quando c’è…) è così vicino ai tre protagonisti della cerimonia di premiazione, anche grazie all’immancabile invasione di pista al termine della gara. Nel 2020 ci sarebbe stato ben poco da festeggiare per i tifosi della Ferrari, forse (con notevole amarezza) almeno da questo punto di vista l’assenza del pubblico toglie un imbarazzo.

DIRETTA FORMULA 1, GP ITALIA: LE INFO TECNICHE

Per analizzare la diretta Formula 1 da un punto di vista tecnico, la Brembo informa che si tratta di un circuito particolarmente impegnativo per l’impianto frenante nonostante a Monza le frenate siano poche, per l’esattezza sei: in effetti si frena solamente nel 14% del tempo di percorrenza di un giro, ma questi sforzi brevi sono molto intensi, anche perché lo scarso carico aerodinamico utilizzato per sfruttare i lunghissimi rettilinei si traduce in staccate violentissime e impegnative da gestire. La frenata più impegnativa naturalmente è quella dopo il traguardo per affrontare la Prima Variante, dove si prevede una decelerazione da 353 km/h a 88 km/h in soli 135 metri e 2,66 secondi​. Per quanto riguarda invece le gomme, le tre mescole Pirelli a disposizione dei piloti saranno le C2, C3 e C4, contrassegnate rispettivamente dal colore bianco, giallo e rosso. Possiamo definirla una scelta in linea con l’anno scorso, anche quest’anno infatti vengono esclusi il compound più duro e quello più morbido, optando per quelli intermedi. La pista di Monza richiede un bassissimo carico aerodinamico, dunque gli pneumatici Pirelli sono chiamati a fornire il massimo grip meccanico in curva. Di conseguenza lo stress subito dalle gomme è molto elevato; anche in tal senso dunque l’Autodromo Nazionale costituisce una sfida impegnativa e per questo motivo sono stati innalzati i livelli prescritti per la pressione degli pneumatici sull’asse anteriore. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una delle corse da sempre più emozionanti, divertenti e appassionanti: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio d’Italia 2020 sul circuito di Monza sta per cominciare…



