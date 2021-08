Lee Ludwig Hart, moglie Gary Hart/ “Non abbiamo mai, mai smesso di amarci”

Chi è Lee Ludwig Hart

Lee Ludwig Hart è stata la moglie di Gary Hart, il senatore del Partito Democratico candidato alla Presidenza Usa e mai eletto per uno scandalo sessuale. Classe 1936, Oletha “Lee” Ludwig a Lawrence è nata il 20 febbraio nel Kansas. Nell’estate del 1958 sposa il senatore Gary Hart; un amore importante per cui ha deciso anche di lasciare il suo lavoro presso un’azienda di Denver. Dal loro amore sono nati due figli: Andrea e John. La donna è sempre stata accanto al marito che è stato uno dei senatori del Partito democratico americano di maggior successo della storia della politica americana. “La politica è solitaria come l’inferno” disse Lee in una vecchia intervista.

Nel 1979 la coppia ha deciso di però di separarsi per poi tornare insieme nel 1981. Da quel momento sono stati insieme fino alla morte della donna avvenuta il 9 Aprile del 2021. “Era molto dura e molto premurosa” ha dichiarato il figlio al Denver Post- “ci sono stati momenti in cui era una mamma. Ci sono stati momenti in cui era un’amica. Era sempre lì per confortarci. Ha significato molto per noi in così tanti modi diversi”.

Lee Ludwig Hart: “Il matrimonio con Gary Hart è stato solo enormemente rafforzato”

L’amore tra Lee Ludwig Hart e Gary Hart ha vissuto alti e bassi, come del resto capita a tutti, ma quando sono ritornati insieme la coppia non si è lasciata mai più. Un amore durato 60 anni con la donna che, durante la campagna del 1984 disse: “non abbiamo mai, mai smesso di amarci. Il nostro matrimonio è stato solo enormemente rafforzato”. Nonostante il tradimento del marito, Lee ha sempre continuato ad amare e sostenere Gary Hart: “amo molto mio marito, conosco Gary meglio di chiunque altro, e quando Gary dice che non è successo niente, non è successo niente”.

Anche un’amica della donna parlando della coppia ha dichiarato: “ne hanno passate tante, tutti gli alti e bassi, solo una parte dell’essere umani. Erano al loro meglio in amore e soprattutto sono stati i migliori amici per tutti questi anni. Alla fine, stavano attente al reciproco interesse. Volevano stare insieme e volevano farlo funzionare. Era una testimonianza di quanto fossero forti quell’amore e quell’amicizia”.



