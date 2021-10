Lega, consiglieri eletti Milano 2021/ Risultati Elezioni Comunali: seggi e preferenze

CONSIGLIERI ELETTI DELLA LEGA ALLE ELEZIONI DI MILANO 2021: PRIMI DEL CDX

Primo partito del Centrodestra, ma lontano dai rivali del Partito Democratico: sorride a metà la Lega con i risultati delle elezioni comunali di Milano 2021. Il Carroccio guidato da Matteo Salvini ha sostenuto, insieme al resto del Centrodestra, la candidatura di Luca Bernardo, ma non c’è stato niente da fare: Beppe Sala ha raccolto oltre il 50% di consensi, assicurandosi la riconferma al primo turno.

La Lega a queste elezioni comunali di Milano 2021 ha raccolto meno voti rispetto alla tornata di cinque anni fa, quando ottenne quasi il 12%. In tutto, la Lega ha superato di poco il 10,75% ed è tutto da valutare il numero di seggi assegnati. Una battuta d’arresto, dunque, e bisogna attendere ancora qualche tempo prima di conoscere i nomi dei consiglieri leghisti eletti…

NOMI DEI CANDIDATI CONSIGLIERI LEGA ALLE ELEZIONI MILANO 2021

In attesa dei risultati definitivi per eletti e preferenze alle ultime Elezioni Comunali Milano 2021, la situazione della Lega in appoggio al candidato sindaco Luca Bernardo vede la sfida tutta interna al Centrodestra per ottenere la palma di prima lista interna alla coalizione nella formazione del prossimo Consiglio Comunale.

Il partito di Matteo Salvini – per la prima volta dopo tre legislature consecutive, non candidato come consigliere – ha scelto come capolista Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, per diverse settimane in lizza anche per il ruolo di candidato sindaco prima di Bernardo. Nomi di “punta” tra ex consiglieri i vari Abbiati, Molteni, Sardone e Senna, ma anche Giovanati, Marrapodi e Ghilardi. Ecco la lista completa di tutti i candidati consiglieri della Lega a sostegno di Luca Bernardo nelle Amministrative 2021: Annarosa Racca, Gabriele Luigi Abbiati detto Lele, Massimiliano Bastoni, Laura Molteni, Silvia Serafina Sardone detta Nardone, Gianmarco Senna, Samuele Piscina, Ernestina Maria Ghilardi detta Tina, Deborah Giovanati detta Giovanardi, Pietro Antonio Marrapodi, Francesco Migliarese Caputi detto Migliarese, Antonio Barbato, Cezar Brandolini, Maria Brianti, Fabio Domenico Buscaglia, Stefano Calabrese, Luca Ceresa detto Cereda, Eleonora Cimbro detta La Cimbro, Barbara Contini, Irene Cosentino, Lucia D’Errico detta Lucia, Giuseppe Di Mango detto Beppe, Piero Tommaso Dragan, Andrea Ferretti, Eleonora Galetto, Francesca Ghelfi, Anna Giunchi, Giuseppe Carlo Goldoni, Massimo Gorga, Marco Grasso, Daniela Lauber, Mariagrazia Longoni, Elisabetta Rosetta Liliana Luerti, Giuseppe Maiocchi, Sabina Maria Vittoria Mantovani, Ada Chiara Francesca Manzoni, Cristiano Miceli, Eloisia Minolfi, Fausto Montrone, Alessandro Norcia,Francesco Panelli, Alberto Pempinelli, Manuela Ponti, Simona Rainieri, Mariana Rezk Kriask Samouel detta Mariana Sam, Teresa Maria Antonietta Schiavo detta Terry Schiavo, Oscar Strano,

Alessandro Verri.

NOMI COSNIGLIERI ELETTI, SEGGI E PREFERENZE LEGA, ELEZIONI MILANO 2016

Alle ultime Elezioni Amministrative a Milano, nel giugno 2016, la vittoria di Beppe Sala contro lo sfidante del Centrodestra Stefano Parisi portò in dote alla coalizione “solo” 14 seggi, contro i 29 (più Sala) del Centrosinistra. Per la Lega furono 4 i seggi conquistati e i conseguenti consiglieri eletti nel nuovo Consiglio Comunale, dovuti dall’11,77% preso al primo turno (59.313 preferenze guadagnate). Matteo Salvini, Laura Molteni, Massimiliano Bastoni e Alessandro Molteni furono i 4 consiglieri in dote al Carroccio negli ultimi 5 anni di giunta Sala. Sul fronte Municipi invece, questi i risultati delle Comunali 2016: 2 consiglieri eletti in Municipio 1 (Di Gennaro, Lanza); Presidente Municipio 2 il leghista Simone Piscina, eletti in 6 (Carlo Sorrentino, Umberto Bonora, Barbara Benedini, Alessio Ruggeri, Piergiorgio Capra, Davide Arbizzoni); 3 eletti in Municipio 3 (Gianluca Boari, Rita Cosenza, Pietro Marrapodi); Presidente leghista Municipio 4 Paolo Bassi, 6 gli eletti (Alessandro Verri, Massimiliano Conte, Giancarlo Mariani, Francesca Testa, Terry Schiavo, Emanuela Bossi); 6 eletti in Municipio 5 (Giuseppe Maiocchi, Roberta Perrone, Flavio Verri, Massimiliano Facchini, Chiara Perazzi, Alessandro Giacomazzi); 4 in Municipio 6 (Piermario Sarina (candidato presidente non eletto), Giuseppe Goldoni, Vitaliano Piccolo, Paolo Uniti); 5 eletti in Municipio 7 (Ernestina Ghilardi, Rosario Cifalà, Francesco Maria Giani Pennati, Christian Casciano, Tiziana Vecchio); 4 in Municipio 8 (Igor Iezzi (candidato presidente non eletto), Stefano Pavesi, Enrico Salerani, Laura Aguzzi); 7 in Municipio 9 (Andrea Pellegrini, Luca Perego, Monica Boselli, Agostino Rancati, Alberto Belli, Claudio Colombo, Andrea Locati).

