Lega, eletti Monza 2022/ Risultati Elezioni Comunali: preferenze lista e seggi

RISULTATI COMUNALI MONZA 2022: LEGA AL 7,96%

E alla fine sarà il ballottaggio a dover stabilire chi potrà ottenere la maggioranza dei seggi eletti e governare a Monza nei prossimi 5 anni: i risultati delle Elezioni Comunali 2022 non sono andati come si poteva attendere in casa Lega, con la speranza di una vittoria al primo turno che è sfumata per poche centinaia di voti.

Non solo, sebbene in vantaggio il candidato del Centrodestra – Allevi al 47,12% contro lo sfidante del Centrosinistra Pilotto al 40,08% – la Lega ha “pagato” dazio alle liste più votate ovvero Forza Italia (boom al 16%, probabile l’effetto Monza in Serie A con Berlusconi abbia inciso) e FdI al 12%. Il 7,96% finale del Carroccio a Monza è addirittura inferiore al 10,49% della lista civica per Allevi: ciò significa che in termini di consiglieri eletti e seggi post-ballottaggio, la Lega non avrà la maggioranza dei seggi come ipotizzato/sperato prima del voto. Questi i candidati consiglieri più votati che dunque avranno più possibilità di entrare in Consiglio Comunale appena sarà decretato dopo i risultati del ballottaggio: Simone Villa (227 preferenze), Maria Federica Arena (216), Salvatore Russo (178), Federica Mosconi (176), Laura Capra (170), Paolo Grimoldi (146). Qui tutti i risultati delle preferenze per la Lega a Monza. Risultati spoglio Monza – LIVE Elezioni 2022: dati Comunali in tempo reale – DIRETTA Elezioni Comunali 2022 – Risultati Referendum Giustizia

LEGA CON ALLEVI: I CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE COMUNALI MONZA 2022

Con l’attesa che sale per i primi risultati definitivi alle Elezioni Comunali Monza 2022 sulle preferenze e i candidati eletti nei singoli partiti, la Lega di Matteo Salvini prova a fare la “voce grossa” all’interno del Centrodestra in appoggio al candidato e sindaco uscente Dario Allevi.

«Vincere al primo turno, ci crediamo»: questo lo slogan ribadito da tutti i candidati del Carroccio durante la campagna elettorale sul territorio svolta fianco a fianco del sindaco uscente Allevi, con la presenza del segretario Matteo Salvini e assieme alle altre liste di Centrodestra presenti alle Amministrative. Dopo l’exploit storico del Monza appena tornata in Serie A, i “timori” all’interno della Lega sono di un possibile “effetto elettorale” per Forza Italia all’interno della stessa coalizione. In attesa dunque di valutare i risultati su eletti e preferenze a Monza, ecco i nomi dei candidati al Consiglio Comunale in quota Lega: Grimoldi Paolo, Villa Simone, Arena Federico Maria, Capra Laura, Carati Filippo Francesco, Gariboldi Cesare Maria, Mosconi Federica, Russo Salvatore, Arienti Massimo, Avezzù Roberto, Bellavia Filippo, Bettega Maurizio, Binetti Marco, Calloni Roberta, Campani Alessandro, Casati Cecilia, Gallarati Lara, Greco Daniela, Pagani Raffaella, Pirola Alessandro, Ronzoni Serena, Rossati Massimo, Salinetti Alessio, Sieli Gaia, Speziali Silvia, Spinelli Luca, Tarenghi Carlotta, Tirabassi Massimo, Torraco Maria, Grazia Donatella, Varco Federica, Veneroni Massimo, Zaninello Paola.

NOMI CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE E SEGGI LISTA LEGA ELEZIONI MONZA 2022

La Lega di Salvini spera di ripetere in queste Amministrative 2022 l’exploit importante avvenuto alle precedenti Elezioni Comunali 2017: cinque anni fa, al ballottaggio tra Dario Allevi e Roberto Scanagatti, fu il candidato di Centrodestra a trionfare con il 51,33% delle preferenze contro il 48,67% del candidato di Centrosinistra.

Il Carroccio in quel caso fu la prima lista votata in tutta Monza: al primo turno infatti, con il 39,84% per Allevi, la Lega ottenne il 14,21% (6.562 preferenze) e ben 7 seggi nel successivo Consiglio Comunale, primo partito nella coalizione di Centrodestra. Vennero eletti i seguenti Consiglieri Comunali: Federico Arena, Simone Villa, Alberto Mariani, Laura Capra, Federica Mosconi, Salvatore Russo, Cesare Gariboldi. «Abbiamo fatto tanto in questi anni – commenta sul finire della campagna elettorale l’onorevole Paolo Grimoldi, capolista della Lega a Monza – Uno dei temi caldi in queste ultime settimane è stato quello dei rifiuti e della raccolta differenziata: questo tema deve avere una stella polare, cioè il rispetto della gente che lavora. Vanno risistemati gli orari tenendo conto di questo». Su questa pagina, non appena disponibili i risultati, tutti i nomi dei nuovi eletti nelle file Lega a Monza a sostegno del candidato Allevi.

