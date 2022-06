Lega, lista eletti Padova 2022/ Risultati elezioni comunali: preferenze seggi

Al termine delle operazioni di spoglio delle elezioni comunali 2022 a Padova è risultato sindaco eletto il candidato Sergio Giordani, che ha incamerato il 58,44% dei voti. Superato dunque il principale antagonista nella corsa alla fascia tricolore, il candidato del Centrodestra Francesco Mario Peghin, che ha raccolto il 33,52% delle preferenze di coloro che si sono recati alle urne. Fra le liste che lo sostenevano, c’era anche la Lega, che si è ritagliata il ruolo di terzo partito della città veneta dietro al PD e a FdI, conquistando il 7,35% dei consensi.

Per quanto riguarda la lista Lega, salvo rinunce dell’ultimo minuto, “Padova Oggi” ipotizza i nomi degli esponenti del Carroccio che siederanno nel consesso: si tratta di Eleonora Mosco, Ubaldo Lonardi e Alain Luciani (aggiornamento di Alessandro Nidi)

LEGA, I CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE COMUNALI PADOVA 2022

Anche i cittadini di Padova ieri sono stati chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco con le Elezioni Comunali 2022. Dunque, sono attesi i risultati definitivi anche per capire gli eletti, come quelli in casa Lega. Il Carroccio ha sostenuto con tutto il centrodestra unito Francesco Peghin, a capo dell’azienda di famiglia, Blowtherm, nel settore del mercato dei forni di verniciatura per autoveicoli e con un passato da presidente di Confindustria Padova. «O al ballottaggio o direttamente al primo turno, stavolta vinceremo noi», il motto della campagna elettorale. Questo è il giorno, dunque, dei risultati delle Elezioni Comunali di Padova 2022, occasione per la Lega e Matteo Salvini di scoprire in primis se ha vinto col centrodestra, inoltre se è riuscita a incrementare il numero degli eletti rispetto alla precedente tornata delle amministrative. «Vogliamo riprenderci Padova, che con Giordani è riuscita ad arrivare al primo posto in Italia per spaccio di droga», il monito di Massimo Bitonci, uscito sconfitto dalle precedenti elezioni comunali a Padova.

Sono 32 i nomi che vanno a comporre la lista di candidati consiglieri Lega. Ecco l’elenco completo degli aspiranti consiglieri del Carroccio, che comprende anche gli attuali consiglieri in carica: Guido Barbieri, Barbara Bettella, Daniele Buso, Gianni Calderaro, Gaetano Callegari, Nicolò Calore, Andrea Collesei, Giorgia Corallo, Luca Deiana, Lorenzo Faulisi, Paola Ghidoni, Mirco Gomiero, Ubaldo Lonardi, Alain Luciani, Lorenzo Marin, Marco Mascia, Angelica Mier, Antonio Montagna, Eleonora Mosco, Cindy Pavan, Vanda Pellizzari, Davide Peron, Federica Pietrogrande, Marco Polato, Massimo Pupa, Eleonora Simonaggio, Vera Sodero, Filippo Sottovia, Claudio Todesco, Francesco Tonon, Maria Grazia Vittadello, Gabriele Zorzi.

NOMI CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE E SEGGI LEGA ELEZIONI PADOVA 2017

I risultati delle Elezioni Comunali di Padova del 2017 videro sconfitto il candidato sindaco sostenuto dalla Lega. Il partito di Matteo Salvini, infatti, faceva parte della colazione di centrodestra a sostegno di Massimo Bitonci, che al primo turno totalizzo il 40,26%, staccando il rivale del centrosinistra Sergio Giordani, ma al ballottaggio fu proprio il secondo a vincere, seppur di poco. Infatti, totalizzò il 51,84% contro il 48,16% di Bitonci. La Lega ottenne 5.919 voti, quindi con il 6,64% dei voti, ottenendo di fatto due seggi tra quelli a disposizione.

A conquistare più voti tra i candidati consiglieri sono stati Alain Luciani e Roberto Marcato, eletti Lega alle Elezioni Comunali 2017 di Padova. Peraltro, la Lega di Matteo Salvini conquistò un seggio in più di Forza Italia, mentre Fratelli d’Italia non riuscì ad ottenerne neppure uno. Un risultato non soddisfacente per il Carroccio, visto che il candidato sindaco era peraltro un esponente del proprio partito, appoggiato appunto dalla coalizione del centrodestra, oltre alle liste civiche.











