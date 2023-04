Lego pronta alla quotazione in borsa/ Ricavi da 8,6 miliardi e utile operativo da 2,2

La famosissima azienda di giocattoli Lego, controllata attualmente dalla holding Kirkbi, che ne possiede il 75%, sembra discutere nuovamente attorno all’ipotesi di quotarsi in borsa. Non è una questione nuova ma più volte nel corso degli anni il colosso danese è sembrato sul punto di accedere alla borsa valori, ma tutte le volte i piani sarebbero tracollati. Recentemente, però, la holding che gestisce Lego, ha nominato un rappresentate degli interessi della famiglia Kristiansen (volto dietro ai mattoncini colorati), mossa analoga a quanto già fatto nell’ultimo periodo da aziende come Patagonia e Almo Nature.

Lego: mattoncini pronti a volare in borsa

La scelta di quotarsi in borsa, inoltre, porterebbe la storia della Lego ad un nuovo livello, con un esito decisamente importante sul valore della stessa azienda. Attualmente, racconta il Corriere della Sera, il colosso danese dei giocattoli, terzo produttore al mondo, può vantare circa 8,6 miliardi di euro di ricavi, con un utile operativo oltre i 2,2 miliardi. La quotazione, però, non sarebbe ancora una certezza e concretamente nessuno ha ventilato questa ipotesi, in una prassi che tuttavia è comune alle aziende prossime al lancio in borsa.

A far pensare che Lego sia intenzionata ad entrare in borsa sarebbero alcuni segnali, già visti in altre aziende simili. La holding Kirkbi, che possiede il 75% dell’azienda ed è gestita dalla famiglia Kristiansen, ha nominato un rappresentate degli interessi di famiglia, Thomas Kirk Kristiansen, fratello di Agnete e Sofie, figli di Kirk, nipote dell’Ole Kristiansen che fondò l’azienda di giocattoli. Similmente, Kirk ha anche trasferito un terzo dei diritti della sua holding di famiglia alla fondazione no profit K2 Family foundation, dedicata alla ricerca di un modello di vita più sostenibile. La fondazione, in ultima istanza, parlando con il Financial Times si è detta favorevole all’eventuale decisione di una quotazione di Lego, o di qualsiasi altra azienda controllata da Kirkbi, tra cui la Merlin entertainment che possiede, tra gli altri, il parco divertimenti Gardaland.

