Lei non è tua figlia/ Su Rai 2 il film di Jason Bourque (oggi, 22 giugno 2019)

Lei non è tua figlia va in onda alle ore 21,05 di oggi, 22 giugno 2019, su Rai Due. Si tratta di una produzione canadese del 2015, un ottimo thriller psicologico che la seconda rete Rai, propone alla platea dell’home-video, una buona opportunità per seguire l’intricata trama comodamente seduti in poltrona; un film che potremmo definire ‘pizza e bibita’,magari seguiti da pop corn. La trama, studiata per la televisione, fa di ‘Lei non è tua figlia’ una pellicola per tutta la famiglia; ovviamente la storia non è adatta ad un pubblico troppo giovane, più che altro non sarebbe capito sino in fondo, ma già un adolescente può apprezzare assieme alla famiglia riunita davanti al piccolo schermo le vicende dei personaggi.

Diretto dal regista Jason Bourque, anch’esso canadese e cineasta dedito a regia, fotografia, sceneggiatura e scrittura di copioni e direzioni per film televisivi e serie Tv, Bourque è anche documentarista, un volto nuovo, apprezzato in patria, ora scoperto anche fuori dai confini della sua British Columbia. Nel cast spicca Andrea Roth, apprezzata in tutto il mondo nel ruolo di Janet Gavin, compagna di Tommy Gavin nella serie televisiva ‘Rescue me’. Il ruolo principale maschile invece è affidato all’attore croato, naturalizzato canadese, Steve Bacic, gli amanti della serie ‘Andromeda’ lo riconosceranno nel ruolo di Telemachus Rhade, ufficiale a bordo dello sceneggiato sci-fi.

Lei non è tua figlia, la trama del film

Ora è il momento di analizzare la trama di Lei non è tua figlia. Detective specializzata in ritrovamento di minorenni scomparsi, comunque di crimini legati all’età adolescenziale, Stacey Wilkins è anche madre e moglie dolce e responsabile. La sua vita dedicata alla giovane età di tanti ragazzi e ragazze muta nel momento in cui sua figlia viene misteriosamente rapita. Stacey Wilkins viene tagliata immediatamente fuori dal caso per evitare conflitti di interessi, ma la detective, esperta proprio in quella fascia di crimini, non accetta di stare inerme in attesa e, segretamente dai suoi superiori, inizia l’indagine personale con l’unico, immenso scopo di ritrovare sua figlia, e forse anche un po’ se stessa. Un’indagine pericolosa ma Stacey sa che può condurla a termina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA